El Betis, a contrarreloj por el central

El fichaje de un central que sustituya a Aissa Mandi es la prioridad en el Betis. Así lo ha ido marcando Manuel Pellegrini en las diferentes reuniones que ha ido manteniendo con los dirigentes, en las que incluso el chileno ha puesto nombres como los de Fabián Balbuena, Mateo Musacchio o Federico Fernández encima de la mesa, a los que luego se añadieron, entre otros, el brasileño Luiz Felipe o el italiano Rugani.

El técnico verdiblanco considera esencial encontrar un sustituto de garantías para Mandi. Si Pellegrini hizo todos los esfuerzos de su parte para la continuidad del franco-argelino, que finalmente acabó aceptando la propuesta del Villarreal, el entrenador quiere un defensa con experiencia y que no requiera de un periodo de adaptación para cubrir su hueco.

La delicada situación económica por la que atraviesa el Betis está dificultando hallar ese refuerzo tan deseado. Si con Musacchio existieron dudas sobre su estado físico, las elevadas exigencias de Federico Fernández o Balbuena provocaron que el Betis haya seguido sondeando el mercado. Ambos centrales sudamericanos, aunque sus compromisos finalizan el 30 de junio, entienden que están ante una oportunidad de firmar un gran contrato, de ahí que sus peticiones iniciales estuvieran alejadas de las propuestas béticas.

Desde Italia surgieron las opciones de Luiz Felipe y Rugani, aunque ambos tienen contrato en vigor con la Lazio y la Juventus, respectivamente. El brasileño, muy del gusto de los técnicos béticos, tanto por edad como por proyección, incluso se encuentra en negociaciones para renovar su vínculo que finaliza en 2022; en el caso del italiano, todo dependerá de la palabra de Massimiliano Allegri, que en su regreso a la Juventus deberá decidir sobre su futuro, después de que el pasado año estuviera cedido en el Rennes y en el Cagliari.

Los técnicos verdiblancos no sólo buscan ese defensa con galones sino que también se rastrea el mercado de jóvenes centrales, con la idea de cubrir una posible salida de Sidnei, que no entra en los planes de la entidad. Ese perfil lo reúnen jugadores sondeados como Nehuén Pérez o Piero Hincapié, aunque tanto el Atlético de Madrid como el Talleres de Córdoba solicitan un traspaso, algo que no entra en los planes béticos. Otra opción de central joven es Víctor Chust, aunque ahí se aguarda la decisión del Real Madrid.

A falta de nueve días para iniciar la pretemporada, los técnicos béticos trabajan a contrarreloj para satisfacer la petición de Pellegrini. Al chileno le gustaría contar con el central para la primera gira de pretemporada por tierras suizas, de ahí que el club haya intensificado los contactos en un mercado que se espera que ahora adquiera una mayor velocidad de movimientos.