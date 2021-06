Betis: Piero Hincapié, en el perfil deseado

El Betis tiene definidos los perfiles que busca para reforzar el centro de la defensa. Por un lado, los verdiblancos desean firmar un central con experiencia y capacidad de liderazgo que ocupe el hueco dejado por Mandi, como es el caso de Fabián Balbuena, entre otros; y por otro, un zaguero joven y con proyección, surgiendo la opción del ecuatoriano Piero Hincapié.

Este defensa de 19 años, nacido en Esmeraldas, ha cuajado una buena temporada en las filas del Talleres de Córdoba, con el que tiene contrato hasta 2025, pero su buen hacer no ha pasado desapercibido para clubes europeos, como es el caso del heliopolitano, que contactó con su entorno para conocer la situación de un jugador que también está en la mira del Atlético de Madrid, con vistas al futuro; y del Newcastle. No obstante, no es ésta la única opción, dentro de ese perfil, que maneja el club de La Palmera, pero sí es muy del gusto de la dirección deportiva, como alternativa a la cada vez más cercana salida de Sidnei al fútbol brasileño.

Hincapié está ofreciendo una imagen bastante buena con Ecuador en la actual Copa América

El todavía central del Betis, que se encuentra de vacaciones en Alegrete, su ciudad natal, se encuentra en negociaciones con el Internacional de Porto Alegre, club en el que se formó y en el que llegó a debutar en el primer equipo. Según diferentes medios que cubren la actualidad del cuadro rojiblanco, como GZHColorado, el conjunto brasileño le ofrece al defensa verdiblanco un contrato para las próximas dos temporadas, con dos vías para que recale en el Inter: la rescisión de contrato (Sidnei tiene contrato con el Betis hasta 2022) o bien el pago de una cantidad al conjunto heliopolitano por la cesión por una temporada.

El Inter de Porto Alegre le ofrece a Sidnei dos años de contrato y espera que éste rescinda o llegue cedido

En ese punto se encuentran las negociaciones entre Sidnei, el Inter y el Betis. El equipo de la capital del estado de Rio Grande do Sul está muy cerca de cerrar la incorporación de otro central, Bruno Méndez, del Corinthians, como cedido, y quiere también incorporar a sus filas a Sidnei una vez que la ventana de pases internacionales se abra en Brasil a partir del 1 de agosto.

Ante la más que probable marcha de Sidnei el Betis trabaja para cubrir su lugar con un defensa joven con vistas a una revalorización futura, con el nombre de Piero Hincapié bien colocado para reforzar una defensa para la que Manuel Pellegrini ha solicitado refuerzos de garantías.