La denuncia de Facua agita el final de la consulta de la Feria de Sevilla

Fin agitado a la consulta de la Feria de Sevilla. La denuncia de Facua por presuntos casos de suplantación de identidad ha provocado un auténtico terremoto político. Los partidos de izquierda ponen en duda la veracidad de los resultados, Vox calla y el gobierno defiende el sistema. Eso sí, el equipo de José Luis Sanz, además de recordar que es la misma herramienta usada en 2016, equipara el sondeo a una encuesta, al recordar que no está regido por la ley andaluza que regula las consultas de participación ciudadana.

La Feria ha avivado la confrontación política en el Ayuntamiento hispalense. Del respeto a la decisión que expresaran los ciudadanos en la votación, a cuestionarla. Este cambio en menos de 24 horas se ha producido después de que Facua, como adelantó Diario de Sevilla, denunciara el proceso por presuntas irregularidades. La federación de usuarios y consumidores ha alertado de casos de suplantación de identidad. De hecho, este mismo periódico constató el pasado martes, primer día del sondeo, esta situación en la sede del Distrito de Los Remedios, donde una vecina acudió al intentar descargarse el código y comprobar que otra persona lo había usado apropiándose de sus datos personales.

La respuesta del gobierno ha venido en forma de informe técnico. Desde la Delegación de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital se ha insistido en que la plataforma usada para la consulta es la misma que se empleó en la de 2016, cuando Juan Espadas preguntó por primera vez a los sevillanos por el modelo que preferían de Sevilla: larga o corta. Desde el departamento que dirige Juan Bueno se asegura que el sistema impide que se vote más de una vez con el mismo código, al contrario de lo que ocurrió hace ocho años, cuando se podía elegir hasta tres veces desde el mismo móvil.

Un ejemplo de tiroteo

Explica que los fallos que se produjeron el pasado martes se registraron a la hora de descargarse dicho código, no en la votación. Rebate la alerta de Facua sobre presunta suplantación con una comparativa ante la que resulta complicado permanecer indiferente: "es tanto como decir que la ley permite que se dispare a una persona por la calle, porque alguien que dispone de un arma de fuego dispara a otra".

Sin embargo, el argumento más llamativo de esta explicación oficial se encuentra en la referencia al reglamento que regula tal consulta. "Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de unas elecciones, en las que como todo el mundo sabe sólo se admite el voto presencial, ni tan siquiera de una consulta de las previstas por la Ley 7/2017, de Participación Ciudadana de Andalucía, por lo que no tiene que cumplir los requisitos que se establecen en dicha ley", destaca el escrito. Por tanto, en menos de una semana se ha pasado de denominar este proceso como referéndum (así lo nombró el alcalde en las redes sociales), a consulta y ahora a equipararlo a una mera encuesta sin regulación alguna.

"República bananera"

El líder la oposición municipal, Antonio Muñoz, no se ha andado con rodeos a la hora de reaccionar. Una consulta de "república bananera" y orquestada "en una mesa camilla de cuatro cuñados". Muñoz recuerda que su partido ya advirtió al alcalde del riesgo en la última comisión de fiscalización. Niega que exista un enfrentamiento político con el PP por este asunto. "En absoluto. Es un rechazo a un proceso falto de garantías que Sanz ha decidido poner en marcha para blanquear una decisión que tiene tomada hace mucho tiempo, volver al formato de lunes a domingo porque el actual, dice, su cuerpo no lo aguanta", refiere el portavoz socialista.

En el partido del puño y la rosa se replantean ahora respetar los resultados de la consulta si se lleva a Pleno. "No sabemos sinceramente a qué atenernos", admite Muñoz, que explica que hay que analizar aún como se articula el proceso. Han de esperar a saber qué dice la Secretaría General del Ayuntamiento y conocer si se someterá a votación como moción. "Ahora mismo todo es una confusión desde el punto de vista administrativo y jurídico", añade.

Una consulta "fake"

En Podemos-IU ya lo tienen claro. No respaldarán el resultado de un sondeo que califican de "fake". Así se expresa la portavoz de la coalición de izquierdas, Susana Hornillo, a raíz de la denuncia de Facua. "No podemos comprometer nuestro apoyo al resultado de un proceso con grave riesgo de estar adulterado", afirma Hornillo, que critica al PP por "no saber gestionar ni lo principal ni lo secundario de la ciudad".

La cautela impera en Vox. "De momento no nos pronunciamos", señalan desde el partido de Santiago Abascal. "Veremos cómo de feo se pone el asunto", dicen desde el grupo municipal, donde se ha apostado por la Feria de seis días, no sin antes criticar el empeño de Sanz por someter a consulta ciudadana la duración de esta fiesta mayor y no otros temas de mayor importancia para Sevilla.