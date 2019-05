El deseado Tagliafico se quedará en el Ajax un año más

El Betis busca laterales en el mercado y una de los nombres apuntados en la agenda es el del argentino Nico Tagliafico, aunque hoy el lateral ha asegurado que permanecerá una temporada más en el Ajax, después de la gran temporada que viene cuajando el equipo holandés.

"La idea es quedarnos un año más. Ésa es la decisión", aseguró Tagliafico, en unas declaraciones a la web del Ajax, que también ha anunciado que el contrato del argentino se prolonga hasta 2022. "Es una buena noticia para el Ajax y para el grupo. Esto demuestra que somos ambiciosos, también para el futuro", afirmó Marc Overmars, director deportivo.

El Betis ya intentó el fichaje del argentino antes de que éste firmase por el Ajax, pero entonces el equipo holandés pujó con más fuerza para cerrar su contratación. En el club verdiblanco se entendía que ahora el argentino sería el sustituto ideal de Júnior, en el caso de que el hispano-dominicano fuera traspasado, una opción que está todavía en el aire, debido a que su cotización ha descendido por esa lesión que lo apartó varios meses de los terrenos de juego.

