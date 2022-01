Una identidad recuperada

Ni las dos derrotas seguidas en la Liga habían alterado el ambiente en el vestuario del Betis. La confianza en el mensaje de Manuel Pellegrini anticipaba una nueva reacción en un momento complicado. La visita al Valladolid en la Copa del Rey le sirvió al conjunto verdiblanco para recuperar la identidad, con el rigor defensivo de los mejores días y el potencial ofensivo de casi siempre.

No quiso Pellegrini tentar a la suerte y dispuso un once muy reconocible. Además de las numerosas bajas con las que el Betis afrontó el partido, el técnico también tenía claro que no era un día para experimentos. Bartra, Bellerín, Álex Moreno, Guido Rodríguez, William Carvalho, Fekir... El técnico colocó a muchos de sus titulares fijos para que el equipo verdiblanco espantase las dudas y lograse la primera victoria del nuevo año.

"Veníamos de conceder muchos goles, hoy era importante mantener la portería a cero y para eso hay que trabajar todos en equipo y cuando tenemos el balón distribuirlo bien. Hoy erramos muchos goles, fallamos mucho en la puntada final", señaló Pellegrini nada más finalizar el encuentro para apuntar a esas virtudes que el Betis mostró en el José Zorrilla.

Si la última media hora en San Mamés y el duelo ante el Celta pudieron generar alguna duda en el equipo, la victoria ante el Valladolid sirvió para reafirmar la identidad. Con William Carvalho y Fekir al mando de las operaciones, el Betis impuso su mayor calidad para solventar la eliminatoria por la vía rápida.

"Hicimos un partido muy completo, pero el grupo nunca perdió la confianza. Sufrimos derrotas como le ocurre a muchos equipos durante el campeonato. Pero la confianza estaba intacta y estábamos convencidos de que hoy día íbamos a hacer un buen partido y nos lo tomamos con seriedad. Convertimos tres goles, erramos muchísimos más todavía", añadió Pellegrini sobre la buena imagen ofrecida por su equipo.

La presencia de Fekir desde el inicio también fue un claro mensaje de Pellegrini. No quería distracciones el entrenador chileno, que puso de inicio a su futbolista de referencia y, además, con el brazalete de capitán. Desde el primer minuto se vio que el francés se encontraba más enchufado que el domingo, cuando apenas había completado un entrenamiento tras las vacaciones navideñas. Si Fekir se encuentra en un día inspirado, el funcionamiento del ataque verdiblanco se encuentra garantizado. Además, el francés acabó exhibiendo su magnífico golpeo con la zurda con un golazo de falta directa, que incluso despertó los aplausos de la afición local.

"Siempre cuando tiro faltas quiero meterlas. Hoy tuve suerte de que entró, pero la victoria era lo más importante", señaló el francés, que también destacó el valor del triunfo: "Era muy importante después de una derrota en casa. Todo el mundo está muy concentrado, muy metido, y así vamos por el buen camino".

Con la sonrisa recuperada, el Betis ya dirige su mirada al duelo del domingo en Vallecas, con el que comenzará la segunda vuelta del campeonato. "Nos quedan 19 partidos por delante, cada uno de ellos será importante y hay que ir sumando puntos", comentó Pellegrini, que mantiene una absoluta confianza en su plantilla.

Cuando se llega al segundo tramo del campeonato, el Betis mantiene sus objetivos intactos en las tres competiciones. La victoria ante el Valladolid le aseguró su presencia en el bombo de los octavos de final, mientras que en Europa todavía vislumbra en el horizonte su duelo ante el Zenit; en la Liga, por su parte, los 33 puntos de la primera vuelta, el segundo mejor registro del siglo XXI, le han permitido ocupar la tercera posición, una situación inmejorable para encarar el tramo decisivo. "Tenemos que completar el trabajo que hemos iniciado", ha indicado Pellegrini en días pasados. Pero en Valladolid el Betis recuperó la identidad perdida tras la mini-crisis de las derrotas seguidas, por lo que retomó el camino marcado en el final de 2021.