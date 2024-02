El Betis es hoy incapaz de agarrar a nadie por la solapa

No ha sido por no querer. Por no tomarse con interés este torneo de nuevo cuño que llegará a tener algo de prestigio. Ha sido por la incapacidad actual del Real Betis Balompié para agarrar a un rival inferior, bastante más pequeño, de la solapa y marcarle las distancias a todos los niveles que existen. Le pasó también en su grupo de Europa League. No es cuestión volitiva. No. Es impotencia.

¿O Aitor Ruibal y Miranda no han tratado de hacerse con su banda? ¿O Nabil Fekir no ha tratado de liderar al grupo en la triste noche croata, como tantas otras veces cuando su físico estaba a la altura de su excelsa calidad? ¿O Chadi y Marc Roca no han dado todo lo que podían para frenar al rústico y corpulento Petkovic?

El problema va mucho más allá de la voluntad. Cuentan y mucho las bajas, por supuesto, pero también la progresiva pérdida de juego del Betis de Pellegrini como equipo, sus enormes dificultades para mantener la intensidad, ganar metros y someter al de enfrente, aunque el de enfrente sea un ninguno como este Dinamo de Zagreb.

Defensa

Los balcánicos bailaban al compás de Baturina. Cuando él recibía el balón en el centro del campo o en los tres cuartos, tenía la pausa para elegir la mejor opción y lanzar al compañero, habitualmente a esa banda derecha en la que el japonés Kaneko malogró las dos mejores opciones de plantarse ante Rui Silva por dos controles que se le fueron largos. Echaba de menos Miranda alguna ayuda por delante –el lateral derecho Ritkovsky también se animó a subir alguna vez–, ya que Johnny no puede estar en todos lados, a William Carvalho le costó en el repliegue al estar escalonado con el estadounidense y Abde no es tan eficaz sin la pelota como el añorado Ayoze.

Por la izquierda del ataque croata, Hoxha también destapó su verticalidad un par de veces ante Ruibal, aunque Assane, con algo de riesgo en la segunda ya que a punto estuvo de hacer penalti, acudió a echarle una mano.

Ataque

Empezó el Betis decidido a mostrar más intensidad que en el partido de la ida la semana anterior, pero la efervescencia duró cinco minutos con Abde tratando de arrancar la moto por la izquierda. William Carvalho, pieza clave para abrir los espacios que los croatas negaban con su repliegue sin remilgos, siguió en su línea de atonía, apenas se soltó con una buena apertura a Assane Diao a la derecha a los diez minutos, que acabó con un tiro desviado de Fekir. El francés, aun lastrado por su físico, quiso aparecer por muchos sitios.

Ni desborde por fuera, ni creatividad por dentro. El Betis se agarró a un grosero fallo defensivo que dejó a Ruibal en una situación muy ventajosa para asistir a Bakambu, que remató con enorme habilidad. Las bajas redujeron mucho el abanico de los revulsivos luego.

Virtudes

Bakambu ha llegado para sumar.

Talón de Aquiles

El equipo no intimida ni agarra por la solapa al más enclenque.