En el Betis hace ya algún tiempo que se acabó con el debate del estilo. Cuando los resultados acompañan, el vestuario, los dirigentes y también los aficionados se centran en las opciones que presenta la clasificación, que ahora mismo apunta a que el conjunto verdiblanco es un candidato firme a la quinta plaza. Para conseguir esa transformación, el Betis de Manuel Pellegrini ha dado un paso clave en su mejora competitiva, que comenzó a gestarse tras tocar fondo con la derrota en el Benito Villamarín ante el Eibar y que tuvo en el derbi de comienzos de 2021 su gran punto de inflexión.

La igualada ante el líder Atlético permitió comprobar que el equipo bético mantiene esa nueva identidad que le ha permitido meterse en la pelea por Europa. Ni encajar un gol rápido le cambió el guión al equipo y lo que en otro tiempo hubiera supuesto una derrota segura ahora se convierte en un acicate para mejorar e incluso optar a la victoria.

Si en las once primeras jornadas de Liga comenzar con el marcador en contra era sinónimo de derrota –Real Madrid, Getafe, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona, Athletic y Eibar–, en las siguientes 16 los verdiblancos han fulminado esa ecuación. Ante Villarreal, Sevilla –ambos en Heliópolis–, Celta, Real Sociedad, Alavés o Atlético, los verdiblancos comenzaron perdiendo y luego fueron capaces de empatar o ganar.

También han cambiado las sensaciones como local, justo en un momento en el que volverá a tener otros partidos seguidos en Heliópolis ante el Valencia y el Athletic. En las once primeras jornadas, el Betis de Pellegrini acumuló tres derrotas –Real Madrid, Real Sociedad y Eibar– en cinco partidos como local, mientras que en los diez siguientes únicamente el Barcelona, con remontada incluida, ha sido capaz de llevarse los tres puntos de Heliópolis.

"El equipo tiene personalidad, a pesar de que comenzamos perdiendo, que quizás un tiempo atrás significaba recibir dos o tres goles más seguidos. En ese aspecto el equipo está sólido. El equipo no se desarmó tras empezar perdiendo", aseguró Pellegrini, poniendo el foco en esa madurez que ha alcanzado el cuadro verdiblanco. "Tenemos esa mentalidad de saber sobreponerse, no de frustrarse. No dominamos como años anteriores, pero estamos cómodos también sin balón. Esa solidaridad de los medios, de los delanteros... Eso te hacer estar en el partido en todo momento. No bajar los brazos cuando se encaja un gol, en fútbol puede pasar", señaló Bartra en esa misma dirección la pasada semana como una de las claves de la mejoría del equipo.

A falta de ocho jornadas para finalizar el campeonato, el Betis aparece como sexto clasificado igualado con la Real Sociedad en la quinta plaza (47 puntos) y uno más que el Villareal, séptimo. El calendario bético también aparece más despejado que el de sus rivales directos y únicamente le queda medirse al Real Madrid en Valdebebas de entre los siete primeros de la tabla, una circunstancia que puede jugar a su favor en este final de campeonato tan igualado.

La regularidad alcanzada por el Betis desde el inicio de 2021, con ocho victorias, cuatro empates y sólo dos derrotas, lo coloca como un claro candidato a participar en una competición europea la próxima temporada, el gran objetivo del club verdiblanco para este final de Liga. "El equipo demuestra un nivel y una mejoría importante que nos permite seguir ilusionándonos hasta el final del campeonato", manifestó el propio Pellegrini, que ya no esconde que el equipo ha entrado en el sprint final del torneo liguero con el rendimiento de un aspirante.