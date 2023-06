El Betis multidisciplinar hace aguas

El Betis multidisciplinar que se vendió en su día como una apuesta de futuro con la que hacer marca de club hace aguas. Los equipos sobreviven, como pueden en las máximas categorías coqueteando en los últimos años con el descenso y perdiendo incluso la categoría, por segunda vez en seis temporadas en ACB, como es el caso del baloncesto. La apuesta de la entidad va a menos, reduciendo personal en todas las áreas de las secciones, y ahora lo que era una visión de futuro se ha convertido en un problema que el club no sabe como quitarse de encima.

Tal es el problema que el Betis había pensado en eliminar dos de los dos equipos de base femeninos que no iban ser inscritos la temporada 2023-24 en sus competiciones. El revuelo entre las chicas, padres, madres, aficionados y medios de comunicación fue tal que de momento parece que se ha quedado en stand by y el Betis comunicó la semana pasada que en esta se anunciaría con detalle el cambio de modelo en todas las secciones y equipos masculinos y femeninos, especialmente a través de equipos afiliados para así reducir costes. ¿Realmente supone un coste inasumible para el Betis un equipo alevín y otro infantil?

El problema real de las secciones son los errores de gestión de bulto. El Betis Fémnas acaba de anunciar la contratación de María Pry hasta 2025. Es la apuesta para reflotar al conjunto femenino. La sevillana, que llega con mando para firmar jugadoras con el objeto de ahorrar algún salario, se marchó en 2019 y desde entonces han pasado por el equipo cinco entrenadores: Antonio Contreras, Pier Cherubino, Juan Carlos Amorós, Francís Díaz y Gerardo García. La campaña la empezaba uno y la acababa el siguiente para tratar de salvar el descenso. Y todo ello supone pagar los correspondientes finiquitos, claro.

A los técnicos se suman fichajes de renombre. Fue e caso de Ángela Sosa, por quien se pagó un importante traspaso al atlético de Madrid y ahora queda vinculada del club marchándose, posiblemente al Levante, con la carta de libertad.

Y mientras se reducen costes por todos lados el Betis gasta dinero en retener a niños de 12 años ante la fuga de talento y la voracidad de clubes de mayor potencial que les pagan ya a esos críos y a sus padres un alto salario por llevárselos a su cantera.

En el fútbol sala ha pasado lo mismo. Los técnicos se han ido sucediendo casi al ritmo que se elevaba el presupuesto para fichar a jugadores cada vez más importantes. Mucho gasto para que muchos acaben su contrato y abandonen ahora el club. Es el caso de Fernando Drasler, el internacional español Éric Pérez, el internacional argentino Nico Sarmiento, Carlos Sanz o el también internacional japonés Henmi. Pesos pesados que no seguirán la próxima campaña en una plantilla que tirará del filial, a pesar de que otra de las intenciones del club era eliminar el conjunto juvenil de fútbol sala.

En cuanto al baloncesto la debacle es absoluta. Cuatro semanas después impera la táctica del avestruz, del no sabe no contesta, a la espera de que amaine la tormenta. No hay director deportivo, el único señalado con su salida ha sido Berdi Pérez, los responsables que todavía siguen en la entidad no han dado la cara ante la afición, no hay un solo jugador en plantilla, a expensas de que rescindan o no a Pozas, lesionado de gravedad hace unos meses y que no estará completamente recuperado al principio del próximo curso, y la incertidumbres es máxima cuando el resto de equipos de la categoría ya se están moviendo.

Para colmo lo único que se ha dicho al respecto es que la aportación del dueño, el Betis, será de 500.000 euros, una cantidad para aspirar sólo a una más que trabajada salvación, y que ascender no es un objetivo, según comunicó Ramón Alarcón, CEO de la entidad. Sin duda alguna la peor campaña de marketing.