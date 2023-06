El primer paso a la desaparición del Betis Baloncesto: 500.000 euros de presupuesto sin la obligación de ascender

El primer paso para enterrar el baloncesto en Sevilla definitivamente está dado. Quizá el segundo, después del descenso, del que hace ya 10 días sin que nadie en la entidad dé la cara para dar explicaciones. Las dio el CEO del Real Betis, Ramón Alarcón, pero sin exponerse a preguntas, ya que pasó de largo en los medios oficiales, sin responder a cuestiones pertinentes, dejando claro que el baloncesto importa entre poco y nada.

Importa lo justo y si en la Liga Endesa el presupuesto era de andar por casa en LEB Oro será igual. "El Betis el año que viene apostará por el baloncesto. Vamos a tener un presupuesto de unos 500.000 euros, ya que estamos en la segunda competición, y en caso de ascender, que es el deseo, pero no la obligación, volveríamos a poner un millón para que las administraciones pongan el resto, que es el modelo ideal que perseguimos", dijo el directivo. Por poner en valor lo que supone esa cantidad, el Palencia, segundo en la fase regular y que ahora lucha en los play off, tiene un presupuesto de un millón de euros esta campaña. El Ourense, que ha mantenido la categoría con sufrimiento, ha estado en los 860.000 euros, mientras que el Oviedo y el Cáceres, que lograron la salvación en las últimas jornadas, tuvieron 850.000 y 650.000 euros de presupuesto. La cantidad en la que quiere moverse el Betis en LEB se asemeja a la de el Almansa o el Albacete, con 435.000 y 400.00 euros, respectivamente, el primero con una trabajada salvación y el segundo descendido a LEB Plata. Parece claro cuál es el objetivo para la próxima campaña.

"Cuando llegamos al baloncesto se habló con las administraciones. Sabíamos que el baloncesto profesional es deficitario. Se hablaba de tres millones anuales, de los que el Betis pondría uno y las administraciones, dos. No ha sido así, poniendo el Betis 2,5 millones y las administraciones 500.000. Esto unido a un apoyo de la empresa privada menor del que esperábamos y hay que dar las gracias a Coosur y Energía Plus, porque después de ellos hemos tenido poco apoyo privado", dijo Alarcón, olvidando que Energía Plus puso un millón en cinco años, 500.000 el primero y 125.000 los siguientes cuatro, el segundo dándole el nombre al equipo por un precio muy por debajo del mercado del patrocinio en la ACB.

"Dentro de esa optimización del gasto con las secciones nuestra idea es fomentar el deporte base de una manera sostenible. Dentro de ese marco general del club y el objetivo presupuestario, el baloncesto ha descendido. Vamos a seguir apostando por las escuelas, ya que tenemos más de mil años jugando de verdiblanco. Y esos niños van a tener la referencia de un equipo profesional en LEB", dijo Alarcón, sin especificar por cuánto tiempo será ese apoyo. De hecho resulta extraño que Alarcón hable de apoyo cuando la sección de baloncesto es suya en propiedad, aprobado en junta de accionistas.

"Sevilla tendrá el baloncesto que Sevilla quiera", llegó a decir Alarcón sobre un club que es propiedad del Betis. "No entro en las decisiones de las administraciones sobre dónde hay que invertir el dinero, pero el baloncesto es un deporte que necesita el apoyo público. Esperemos volver a la ACB con la ayuda pública que el baloncesto se merece", indicó, invitando de nuevo a pagar con dinero público un club profesional.

Por otro lado, el Betis Baloncesto y Berdi Pérez han separado sus caminos como se esperaba, ya que el director deportivo cumplía contrato al final del presente curso.