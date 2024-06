El Betis necesita cantidad además de calidad

No ha empezado el mercado veraniego oficialmente todavía, pues se abre el 1 de julio, y el Betis ya sabe que cara al próximo curso debe fichar cantidad, por necesidad, y no sólo calidad, un aspecto del que dependerá la salud económica de la que disponga. Y es que de momento ya se sabe que no contará seguro con seis jugadores de esta temporada (Claudio Bravo, Sokratis, Chadi Riad, Guido Rodríguez, Juan Cruz y Abner) entre ventas y los que acaban contrato; hay dos a los que se busca acomodo porque el técnico no cuenta con ellos (Borja Iglesias y Juanmi); otro vuelve a su equipo, aunque se trabajará en su vuelta (Marc Roca); dos deshojan la margarita (Pezzella oye cantos de sirena de River Plate y a Miranda no le convence la propuesta de renovación) y dos están en el escaparate de ventas casi por necesidad (William Carvalho y Fekir).

Demasiados nombres hay sobre la mesa a estas fechas en la rampa de salida, como casi tantos se vinculan ya al conjunto heliopolitano dentro de la clásica rumorología de esta época entre ofrecimientos, opciones reales y boleones. El caso es que la revolución iniciada hace un año tendrá una obligada continuidad y el Betis tendrá que fichar en todas sus líneas, desde la portería a la delantera.

La salida de Claudio Bravo obliga a la dirección deportiva a buscar un portero en el mercado. A Manuel Pellegrini le gusta tener tres guardametas y Fran Vieites, con contrato hasta 2026, tendrá ya ficha del primer equipo. Junto a él permanece Rui Silva, pero el luso ha expresado de alguna forma que estaría dispuesto a un cambio de aires y en tal caso el conjunto bético necesitaría dos porteros. Ya es complicado firmar a uno de garantías, dos... No sería extraño, en tal caso, que el gallego diera un paso adelante y la apuesta fuese por algún joven que pudiera ser inscrito con el filial.

Una línea clave

En defensa la situación es igualmente clara. La venta de Chadi Riad y la retirada de Soktratis obliga al equipo sevillano a reponer dos piezas, ya que Marc Bartra jugará una temporada más tras hacer el Betis efectiva la opción que tenía para ello y Pezzella, de momento, sigue. El argentino sigue dejándose querer por River Plate y no habla con claridad sobre su continuidad, pese a que firmó su renovación hace unos meses aunque con una asequible cláusula que estaría entre los cuatro y cinco millones.

En la retaguardia el costado izquierdo está también sin jugadores. Miranda acaba contrato este 30 de junio y las posiciones en la última toma de contacto entre las partes para alargar su vinculación están alejadas. Abner, por su parte, según confirmó el propio Manuel Pellegrini está vendido al Olympique de Lyon, por lo que serían necesarias una a dos incorporaciones según lo que ocurriera con el de Olivares, a día de hoy más lejos que cerca de llegar a un acuerdo.

En la medular también hay que reponer futbolistas. Guido Rodríguez desoyó las propuestas de renovación y el principio de acuerdo con el Barcelona caducó y el Atlético y el Bayer Leverkusen, conjuntos de Champions, se han interesado por él. Marc Roca vuelve a la disciplina del Leeds, que no ascendió a la Premier, con la pretensión heliopolitana de traerlo de vuelta, incluso con una opción de compra dado que cumple contrato en 2026.

Con la línea de mediapuntas bien cubierta, el Betis quiere reforzar aún más la delantera. Bakambu es una incógnita dado que se ha mostrado propenso a las lesiones desde que aterrizó en la capital hispalense. Con Willian José, pese a acabar como máximo goleador y el máximo asistente de la liga (igualado con Isco) hay dudas permanentes por su alto salario y con Borja Iglesias el técnico no cuenta y entrará en alguna operación este verano como moneda de cambio. Hay que firmar un delantero con gol y un perfil claro de área.

El límite salarial

En ese grupo de posibles salidas hay dos figuras que están en el escaparate por la necesidad de vender para reducir el límite salarial. William Carvalho ya sabe lo que es estar en esa situación y este verano se añade Fekir, cuyo rendimiento en el Betis parece ya haber tocado techo y es el momento de venderlo al estar ya amortizado su fichaje. Y eso que Manuel Pellegrini es reacio a ello y cada vez que ha tenido la oportunidad ha destaco el nivel del galo y su deseo de juntarlo con Isco.No le tiembla el pulso al Betis a la hora de quitarse a pesos pesados de la plantilla como demostró con los traspasos de Canales o Luiz Felipe. A ellos sumó en invierno la venta de Luis Henrique. A la revolución puesta en marcha hace un año por Ramón Planes, cuando llegaron una decena de fichajes, debe darle continuidad ahora Manu Fajardo, pero con la economía apretando más que nunca, por lo que vender será fundamental para comprar.