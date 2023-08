El Betis paga la cláusula de Altimira, que firma hasta 2028.

El Betis hizo oficial el fichaje del octavo jugador para esta temporada. Se trata del joven centrocampista Sergi Altimira, que firma una larga vinculación con el cuadro verdiblanco hasta 2028 después de pagar la cláusula de dos millones, aunque 600.000 son para el jugador y sus representantes y esa cantidad se incluirán en su contrato.

El Getafe matiza en un comunicado que el jugador ha abonado el importe correspondiente a la cláusula de rescisión y queda así desvinculado del Getafe al tiempo que la entidad heliopolitana informaba de su fichaje señalando que se había "depositado en la sede de LaLiga el importe de la cláusula de rescisión del jugador Sergi Altimira".

El futbolista catalán (Cardedeu, España, 25-08-2001) se formó en la categorías inferiores del Barcelona hasta que en edad juvenil firmó por el Sabadell. Tras una temporada cedido en el Granollers, regresó al Sabadell, donde jugó hasta la pasada campaña. Sus buenas actuaciones llamaron la atención del Getafe, que se hizo con sus servicios.

Fue precisamente Ramón Planes, actual director deportivo bético, quien lo fichó para el cuadro azulón y le puso una cláusula de rescisión de dos millones que pasaba a 15 cuando empezara el campeonato ligero. Planes, sabedor de ello, aceleró los movimientos para hacerse con el futbolista antes de que su coste se multiplicara por 10. Por edad el centrocampista podrá tener ficha del filial como Chadi Riad, aunque no podrá formar parte de la lista B de la UEFA.

El jugador ya se había despedido de sus compañeros en el Getafe de esos dos millones sólo 1.400.000 pertenecen al Getafe, ya que el contrato estipula que los 600.000 restantes eran para el futbolista y sus representantes. Esa cifra de 600.000 no tendrá que pagarla el Betis en este momento, ya que se integrará dentro de los años de contrato que firmará el medio centro.

Precisamente Bordalás lo daba ya por perdido en la rueda de prensa que ha celebrado en vísperas del debut del Getafe contra el Barcelona. "Se ha despedido y ahora sólo tenemos a Maksimovic con la salida de Seoane y de Algobia. Altimira es un jugador que no nos hubiera gustado que hubiera salido. Llegó esta temporada. Es un jugador joven, nos ha sorprendido gratamente. Hemos trabajado con él para mejorarle ciertos aspectos físicos. Es muy delgado, ha mejorado, se ha puesto fuerte. Ha mejorado en cuanto al trabajo sin balón. Estábamos muy contentos e ilusionados. Ha sido un palo gordo para nosotros. No podemos hacer nada. No nos ha gustado que haya salido. Es joven y hemos trabajado con él ciertos aspectos que ha mejorado. Se ha puesto fuerte y ha mejorado sin balón. Su salida ha sido un palo", concluyó.