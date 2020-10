El Betis tiene un déficit en su delantera. Ni Sanabria, ni Borja Iglesias ni Loren han visto puerta en las seis primeras jornadas del campeonato, con lo que los heliopolitanos son ahora mismo el único equipo de Primera que no cuenta con la aportación goleadora de sus puntas, todo un hándicap para un conjunto que aspira a meterse en la lucha por las posiciones europeas.

Siete goles acumula el equipo verdiblanco en el campeonato, pero ninguno ha tenido como protagonista a su referencia en la vanguardia. A la aportación de la segunda línea, con los goles de Tello (2), Canales y Fekir –éste marcó de penalti– se han añadido los tantos de William Carvalho (2) y Mandi, dos jugadores que no han destacado en años anteriores por esta faceta.

Esa falta de gol de los delanteros béticos contrasta con los números que exhiben algunos rivales por Europa como el Villarreal –con cuatro goles de Alcácer y tres de Gerard Moreno–, el Getafe –con dos dianas de Ángel y otras dos de Mata– o el Valencia –que suma cinco entre Maxi Gómez y Manu Vallejo–.

El entrenador bético, Manuel Pellegrini, aún no considera preocupante este dato, aunque sí tiene claro que los delanteros deben mejorar sus registros si el Betis pretende dar un paso adelante en la clasificación. "Me preocuparía si el equipo no hiciera goles. Si los seguimos haciendo todos, vamos a estar todos conformes y si los consiguen los goleadores será más confianza para ellos", indicó el técnico en la previa del duelo ante la Real Sociedad.

Hasta el momento, Pellegrini ha repartido los minutos entre Sanabria y Borja Iglesias, con Loren como el tercero en discordia después de que pretemporada fuera distinta por la Covid-19. Tres partidos de titular acumula el paraguayo para un total de 290 minutos y otros tantos ha disputado el gallego con un total de 253; Loren, por su parte, se ha repartido 68 minutos en los tres encuentros en los que ha participado desde el banquillo.

Las mejores sensaciones las ha ofrecido Sanabria, aunque el paraguayo no haya tenido acierto en sus remates. Rozó el gol ante el Real Madrid en un remate de cabeza que despejó Courtois; dispuso de sendas oportunidades ante el Valencia, con un testarazo desviado por Jaume y un remate al cuerpo del meta ché; y fue el protagonista del pasado domingo, con su gol anulado tras un buen cabezazo a pase de Tello y el posible penalti de Le Normand.

"No me obsesiona, aprendí con el tiempo. En otro momento de mi vida seguramente tenía obligación de salir y marcar en todos los partidos. Aprendí que eso no es lo primordial, que primero está el equipo, trabajar, ayudar, jugar de espaldas, dar oxígeno al equipo... El gol es consecuencia del buen trabajo de todo el equipo y si seguimos en esta línea llegará", afirma Sanabria, más maduro en su regreso al Betis.

No ha tenido tanta suerte Borja Iglesias, que apenas ha tenido ocasiones de gol e incluso el pasado domingo agotó la confianza de Pellegrini, que lo sustituyó al descanso; y Loren aún aguarda una oportunidad como titular, después de que ante la Real mostrase que ya se siente en mejor tono físico.