El Betis protesta por el arbitraje de Muñiz Ruiz

El Betis ha mostrado su queja a la actuación de Muñiz Ruiz con unos mensajes en las redes sociales. Si ya Manuel Pellegrini se había quejado en la sala de prensa de Vallecas tras el empate ante el Rayo, el club verdiblanco también ha querido expresa su malestar por lo que considera una actuación arbitral perjudicial para sus intereses.

"El Real Betis lleva muchos años siendo absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, pero el arbitraje de hoy es incomprensible. La función de los árbitros es impartir justicia, no la ignominia que hemos vivido hoy en Vallecas", ha expresado el club verdiblanco, que luego ha desgranado algunos de los errores que a su juicio ha tenido el colegiado del partido: "Un fallo es comprensible, pero la reiteración de errores en una misma dirección y vulnerando el reglamento no puede serlo. Expulsión de Álex Moreno, mano en el área local, falta previa al gol y falta de William Carvalho cuando se quedaba solo. No tiene explicación posible".

El Real Betis lleva muchos años siendo absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, pero el arbitraje de hoy es incomprensible. La función de los árbitros es impartir justicia, no la ignominia que hemos vivido hoy en Vallecas. (1/2) pic.twitter.com/UESCHFb4FC — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 9, 2022

El club verdiblanco ya venía molesto tras los últimos arbitrajes ante el Athletic y frente al Celta. Si después de la derrota en Bilbao fue Pellegrini quien elevó la voz, hoy han sido tanto el entrenador verdiblanco como la propia entidad con su mensaje en las redes sociales.

El consejero Ozgur Unay también ha expresado su malestar. "¡La enésima vergüenza! Espero que después de lo acontecido hoy, haya un antes y un después en el arbitraje nacional", ha expuesto el consejero verdiblanco en Twitter.