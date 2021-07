El nombre de Dani Ceballos aparece vinculado al Betis cada verano. Los continuos guiños del utrerano, que ha olvidado su difícil salida de Heliópolis, lo colocan siempre cerca de su exequipo, aunque la realidad es distinta. El centrocampista mantiene contrato con el Real Madrid, que, a la espera de la decisión de Carlo Ancelotti, sólo aceptaría traspasarlo en una operación hoy poy hoy muy complicada para la realidad del Betis.

"Estoy muy tranquilo y he sido muy claro: tengo dos años de contrato y me gustaría jugar en el Real Madrid. Mi intención es seguir", ha asegurado el utrerano en una entrevista en el diario AS. "Después de los Juegos Olímpicos veremos si el club se ha puesto en contacto conmigo y a partir de ahí, decidiré. Hay que saber lo que el entrenador quiere y hay que ser objetivos", ha añadido Dani Ceballos.

El canterano verdiblanco se marchó al Real Madrid en 2017, pero no ha acabado de cuajar en la capital de España y en los dos últimos años acabó cedido en el Arsenal, lo que le ha servido para madurar y aprender de otro fútbol como la Premier. "Nunca me he arrepentido de fichar por el Real Madrid, es lo que querría cualquier jugador. Siempre he querido hacer cosas importantes en este club y voy a pelear por ello", ha indicado el centrocampista.

"Todos los jugadores soñamos con un Mundial, una Eurocopa… Pero para disputar unos Juegos deben suceder muchas cosas: clasificarte en sub 21, que te respeten las lesiones, que el cuerpo técnico siga contando contigo… A la vista está si repasas todos los compañeros que se han quedado fuera. He sido un privilegiado porque soy una de las excepciones de mayores de 24 años", ha asegurado el utrerano sobre esa posibilidad de estar en Tokio.