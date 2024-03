El Betis, igual de regular, poco efectivo y menos ganador que años anteriores

La regularidad del Betis en la era Pellegrini, el sostén de todo el club desde que llegó, es lo que le ha permitido al equipo lograr tres clasificaciones seguidas para jugar en Europa, un logro que la entidad ha vendido como un gran éxito y prueba irrefutable del crecimiento sostenido, aunque después el techo ha sido, en el mejor de los casos, los octavos de final en competiciones continentales. Pero es que entrar en Europa permite obtener ingresos extras necesarios en un club que anda siempre muy ajustado y acabar en una posición elevada aumenta el dinero que llega desde LaLiga. Siempre ha dicho el técnico que la Liga es lo importante, es el torneo que da de comer y en las última derrotas los jugadores han repetido como un mantra aquello de "sabemos que nos jugamos mucho", por lo que salir del bache de resultados es vital para el conjunto verdiblanco.

El séptimo puesto no asegura ese objetivo de momento, a expensas de lo que ocurra en la final de Copa del Rey, y vienen apretando por atrás el Valencia y un Villarreal que en el descanso del partido de hace 10 días en Heliópolis estaba a 13 puntos de la escuadra hispalense y ahora está a cuatro; mientras que el sexto lugar que ocupa ahora la Real Sociedad está ya a cuatro puntos tras los últimos tropiezos. El crecimiento sostenido obligará a vender este verano, más de lo que les gustaría a dirigentes y al propio entrenador chileno si no se juega alguna competición internacional, y la Comisión Nacional de los Mercados y los Valores sigue, por lo que sea, sin dar el visto bueno a una ampliación de capital aprobada el pasado mes de julio y de la que recurrentemente desde los despachos de Heliópolis se viene diciendo que al final del mes tal o cual se espera la aprobación, pero pasan los meses y de momento no se aprueba nada mientras se venden y compran paquetes de acciones.

En la liga acumula ‘sólo’ siete derrotas: en la 20-21 acabó con 11, como en la 21-22; y con 12, la 22-23

El parón por compromisos internacionales, sin duda, le vendrá bien a una plantilla que no estaba acostumbrada a perder tanto como en este año. Ya van 12 derrotas en todas las competiciones: siete en Liga, tres en Europa League, una en Conference y otra en Copa del Rey en 40 partidos. Un alto porcentaje para lo que estaba habituado el aficionado bético, que sólo en la 2002-21, la primera campaña con Pellegrini, vivió algo parecido con 11 derrotas en Liga, aunque nueve fueron en la primera vuelta para iniciar después una gran remontada. En esa etapa llegó la otra racha de tres derrotas seguidas del Betis de Pellegrini. Fue entre las jornadas 9 y 11 frente al Barcelona (5-2), Athletic (4-0) y Eibar (0-2). Esa campaña en Copa no perdió, pues cayó en cuartos de final en la tanda de penaltis con el Athletic. En la 2021-22 fueron once derrotas en Liga y tres en la Europa League ganando la Copa del Rey, mientras que el curso pasado fueron otras 12 en Liga y dos en Europa League (ambas en la eliminatoria con el United) quedando apeado de Copa y Supercopa en los penaltis.

El caso es que las siete derrotas en lo que va de campaña están en los números de Pellegrini, pero este año el equipo ha empatado más que nunca y ganado menos (nueve empates en la 2022-23, ocho en la 2021-22 y 10 en la 2020-21 por los 12 que acumula en la actual temporada con nueve jornadas aún por jugar) motivado seguramente por la menor capacidad goleadora.

Por momentos en este curso el Betis se repuso a los problemas para anotar con una sólida defensa, pero al equipo le vienen marcando con facilidad y le cuesta después meterse en el partido o, lo que es peor, se deja empatar con facilidad tras adelantarse en el marcador. Quedan por delante nueve encuentros y el balance del cuadro verdiblanco es de 34 goles a favor y 33 en contra. Está a 12 tantos de igualar las dianas que logró la campaña anterior, a 16 de las 50 que hizo en el estreno del técnico chileno como entrenador bético y a 28 goles de su mejor cifra en este apartado: los 62 tantos de la 2021-22.

Por contra, y con esos nueve choques por delante, en defensa el equipo está dando un buen rendimiento a pesar de encajar goles con extrema facilidad en las últimas derrotas. Está en el camino de ser la temporada en la que menos tantos ha recibido (33 de momento), ya que los 40 encajados hace dos campañas es la mejor cifra. El curso anterior fueron 41 y en el primer año, 50. De los 33 actuales hay que tener en cuenta que 16, casi la mitad, llegaron en sólo cuatro encuentros de los 29 disputados: el 4-2 en San Mamés, el 5-0 en Montjüic, el 2-4 del Barcelona en Heliópolis y el 2-3 que se llevó el Villarreal.

Con nueve jornadas por delante el equipo ya suma más empates (12), que al final de cualquiera de las anteriores temporadas (10, 8 y 9)

El problema de este Betis no son las derrotas, pese a que hayan saltado las alarmas por firmar tres consecutivas por primera vez desde 2020, sino por un pobre balance goleador que le está haciendo empatar más que nunca y dejarse por el camino valiosos puntos. Pese a ello el objetivo europeo sigue estando al alcance. Demasiado ruido interesado que se aplacará en este largo parón.