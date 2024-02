El Betis siempre compite de la mano del 'Ingeniero'

El Betis ya está con 38 puntos tras ganar en Cádiz para seguir en el tren europeo y en la pelea por los puestos que dan derecho a jugar competición continental la próxima temporada. Tiene mucho mérito lo que está haciendo el conjunto verdiblanco en un curso en el que ha sufrido importantes y continuas bajas en todas las posiciones, pero Manuel Pellegrini sigue demostrando una capacidad excelsa para mantener a sus jugadores enchufados y sacar el máximo rendimiento al grupo buscando siempre soluciones que se adapten a cada momento.

"No tenemos que preocuparnos de los que no están, sino de los que sí están. Hay un plantel que cuando le toca a uno jugar tiene que tratar de responder y es lo que hicimos para reemplazar los lesionados", respondió el chileno tras el triunfo en el Nuevo Mirandilla, donde buscó el remedio a la baja de Isco y en otras posiciones remozadas respecto a un teórico once tipo en agosto.

El cuadro bético venía jugando con Fekir y el malagueño intercambiándose continuamente como futbolista más adelantado, pero sin Isco volvió a tirar de Willian José como referencia más en punta. El brasileño no marcaba desde el 26 de noviembre y su rendimiento estaba discutido hasta el punto de fichar en el mercado invernal a Bakambu y Chimy Ávila, aunque el argentino es un delantero más polivalente que puede echarse a las bandas, pero ante el Cádiz abrió el marcador con un remate de delantero y se mostró muy activo mientras estuvo el césped.

Fekir dio un paso atrás para volver a la posición natural que veía ocupando antes de lesionarse de gravedad en la rodilla la pasada campaña y volvió a ser el motor ofensivo haciendo de Isco. Pese a estar fuera de forma, Pellegrini tiene la intención de recuperarlo y sabe que jugar partidos de máximo nivel es el camino más corto para que el galo vuelva a parecerse al jugador que fue y no ha dudado en darle la titularidad. Encadena tres partidos consecutivos saliendo de inicio y si bien físicamente se veía al principio que no estaba, que no llegaba nunca a los balones divididos y que le faltaba la explosividad que siempre lo caracterizaba, su juego, movilidad y su nivel han elevado un peldaño en poco tiempo.

En el centro del campo la solución a la importante baja de Guido tiene un nombre propio: Johnny Cardoso. Adaptado a la carrera, el internacional estadounidense dio un paso adelante para llevar el peso de la medular junto a Sergi Altimira y ahora con Marc Roca a su lado se lo vio más suelto tácticamente para presionar, robar balones y ayudar en la salida del balón. No dudó el técnico en incluirlo en la lista para la Conference League en detrimento de Pablo Fornals –dos fichajes de invierno aunque juegan en posiciones distintas– y el acierto es obvio, ya que la importancia el estadounidense va creciendo con el paso de los minutos y ha derrumbado en un mes el mito de la adaptación de los jugadores que vienen de Brasil. Con el futuro de Guido Rodríguez por resolver, como el de Marc Roca, cedido por el Leeds (con contrato hasta 2026), el entrenador bético ha empezado ya a formar a su medio centro de las próximas campañas.

En defensa también ha tocado la tecla Pellegrini, que parece haber optado por las rotaciones ahora que puede: Liga para Sokratis, mientras sigue ofreciendo el nivel de los últimos encuentros, y Europa para Chadi Riad, como merecido premio por el rendimiento ofrecido antes de perder su sitio por acudir a la Copa de África con Marruecos. No disfrutó de ningún minuto con su selección y de regreso al Betis el griego se ha hecho con la titularidad que se había ganado el norteafricano tras la lesión de Marc Bartra.

Más allá de fichajes, lesiones, altas o bajas, al técnico verdiblanco nunca se le cae el equipo. Se repone a la falta de gol, a la pérdida de jugadores claves tirando de otros, a no ganar a domicilio para encadenar dos triunfos como visitante y hasta el palo de decir adiós a la Copa del Rey o a la Europa League. El Betis de Pellegrini es un competidor nato.