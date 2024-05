Betis: Otro verano más, la realidad económica

Otro verano más, la realidad económica volverá a estar presente en el Betis. Ésa a la que Manuel Pellegrini alude siempre desde que llegó a Heliópolis en verano de 2020. Como ejemplos de muchos, estas declaraciones del chileno en la previa del partido ante el Rayo Vallecano el 1 de septiembre de 2023.

"Hay una realidad económica de la que es difícil substraerse y una ambición que es difícil mantenerla. Es un punto de equilibrio", dijo el chileno y apenas unos días después se produjo la venta de Luiz Felipe. Ahora, de nuevo, el club de La palmera está abierto a escuchar ofertas por sus jugadores con el objetivo de acudir al mercado con más recursos en busca de mimbres con los que seguir manteniendo un nivel competitivo importante. La que más cerca está de ser oficial es la de Chadi Riad al Crystal Palace, pero no será ni mucho menos la única dentro de una ventana de mercado estival que se presenta muy movida en La Palmera en busca de una reestructuración del actual plantel.

Salidas La marcha de Chadi Riad al Crystal Palace está a un paso de cerrarse, al igual que la de Abner al Lyon

Si nada se acaba torciendo, el internacional marroquí acabará convirtiéndose en jugador del cuadro londinense (hasta 2029), pues el acuerdo entre clubes está muy cercano en torno a una cifra de quince millones que podría elevarse algo más en función de una serie de variables. Los verdiblancos se quedarán con la mitad y el Barça con la otra mitad más los tres millones que deberán abonarle los de Heliópolis por haber ejecutado la opción de compra. Con Chadi dará el Betis continuidad a un mercado de ventas en el que también está siendo ya protagonista Abner, cuyo traspaso al Lyon también está encarrilado por un montante en torno a los ocho millones de euros (con algún porcentaje de esa plusvalía para su ex club , el Atlético Paranaense). Después, están presentes otros jugadores, como es el caso de Nabil Fekir.

Manuel Pellegrini, ya comentó tras el partido ante la Real Sociedad, que cuenta con el galo para la próxima campaña, aunque el ex de Lyon indicó que todo está a expensas de lo que también decida la directiva bética. "No sé si será mi último partido. Pueden pasar muchas cosas. Me quedan dos años aquí, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Vamos a ver con la directiva y vamos a ver la mejor opción posible", manifestó Fekir, con contrato hasta 2026. En la misma situación, otro verano más también, se encuentra William Carvalho, en quien sigue confiando el preparador chileno de cara a su continuidad el curso venidero (también acaba contrato en junio de 2026).

Incertidumbre Fekir dejó su futuro en el aire tras el último partido y Pellegrini cuenta con él y Carvalho para el próximo año

"Ha tenido una temporada atípica. Tres lesiones musculares importantes que le han impedido tener continuidad. Hizo un gran primer tiempo, nos daba mucha salida y control del balón. Tuvo otro problema muscular que no le permitió seguir en el segundo tiempo. Tiene 30 años y le queda mucho por dar. Ojalá que esté con nosotros aquí la próxima temporada", dijo Pellegrini sobre el luso, en la misma línea que mantuvo sobre Fekir: "Lo de Nabil es una temporada atípica. Le ha costado mucho retomar su nivel. En una temporada normal tendrá el nivel de antes. Tiene 30 años, no es un veterano. Ojalá esté aquí la próxima temporada también".

También está por ver qué ocurre con la situación de otros futbolistas por los que el Betis podría recibir dinero, como por ejemplo Rui Silva, que ya tuvo ofertas en las últimas dos ventanas del mercado por parte del Benfica y el Nottingham Forest, y por ahora no se decanta por aceptar la propuesta de renovación de los verdiblancos.

A tener en cuenta Según el folleto informativo de la CNMV, sólo 5 millones de la ampliación irían destinados a los fichajes

Así, la realidad económica volverá a estar presente otro verano más en el cuadro bético en cuanto a esa necesidad de vender, pues como está reflejado en el folleto informativo de la CNMV, poco más de cinco millones servirían de la ampliación de capital para invertir en fichajes. Turno para las ventas.