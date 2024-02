La 'Betismanía' del Chimy Ávila

El Chimy Ávila ha conectado con la grada verdiblanca, y el gol ante el Athletic Club fue el primer grito de rabia y alegría entre él y la afición desde su llegada al Betis en el pasado mercado de enero. Una conexión que hace sentir muy feliz al atacante, cuya entrega, intensidad y disputa en cada balón es una muestra de cuál es su sello personal.

Incluso, él mismo reconoce tener ese punto de locura que lo hace diferente y que tanto cree que le puede hacer bien a su nuevo equipo, siendo consciente de que en determinados momentos tiene que controlarse por el bien del grupo. Un guerrillero del gol que ya vive la Betismanía. "Estoy feliz, contento, por el recibimiento de mis compañeros, de la gente, de los trabajadores del club... Es una sensación muy bonita. Cuando se pusieron en contacto con mi agente y después conmigo, no lo dudé. A veces entran dudas por el cambio, pero en ningún momento pensé en eso. Pensé en el Villamarín, en la buena gente que hay en el plantel... Pensé en todo lo que me puede hacer feliz. Un Villamarín feliz es lo más bonito que puede haber", manifestó el argentino en una entrevista en los medios oficiales.

Alegría "Los béticos saben que estoy un poco como una cabra; un Villamarín feliz es lo más bonito"

"Mi objetivo personal es poder devolver al Betis lo que apostó por mí. No venía con un buen momento en Osasuna y apostar todo por mí... Quiero devolverle eso al club y el cariño que demuestra la afición con una recompensa fruto del buen trabajo mío dentro y fuera del campo", agregó al respecto el Chimy, quien además de tener esa gran conexión con su nueva hinchada, ha encajado muy bien en el vestuario, estando muy agradecido a sus compañeros por la acogida que tuvo desde el primer día: "Estoy recibiendo un gran trato. Uno, después de tanto tiempo en un club y salir a otro, no sabes con qué te vas a encontrar. Pero me encontré a gente amable, compañeros buenos... Hay compañeros que se sienten felices de mi llegada. Eso no me lo esperaba. Eso me motiva".

También tiene muy claro el futbolista del Betis lo que quiere dar en el terreno de juego. Reconoce que sus características son inconfundibles y que están asociadas a darlo todo en cada acción. Ese punto de locura que le hace conectar con el público heliopolitano y que le ha hecho ya a jugar con unas botas verdes y a usar un vendaje también verde en su mano izquierda. Eso sí, y así lo reconoce, sabe que en determinados momentos tiene que controlarse y adaptarse al juego de su nuevo equipo: "Los béticos ya saben que estoy un poco como una cabra (risas). Voy siempre al máximo y hoy, con la calidad de jugadores que tenemos, sé que tengo que bajar un poco las revoluciones y adaptarme al buen pie que tenemos dentro del campo. Podré aportar un poco de locura, que es lo importante. Dejarlo todo en cada balón es lo que identifica al Chimy Ávila. Yo no doy por perdido ningún balón y a quien toque a un compañero mío ahí estaré. Puedo aportar esa hermosa locura".

Aprendizaje "Yo soy así, pero el míster me dijo que poco a poco; yo estoy dispuesto a aprender mucho de él"

Insiste el Chimy en ese carácter que tiene de morir en el campo por cada pelota, pero no duda en volver a dejar claro que tiene que ir con calma en ciertos momentos y que para ello está dispuesto a seguir los consejos que Manuel Pellegrini le da, pues tiene muchas ganas y se encuentra a gusto de estar trabajando a las órdenes del Ingeniero: "La presión, la agresividad, la intensidad a la que voy en cada balón... Soy así, no lo puedo cambiar. Ya me dijo el míster que poco a poco. Estoy dispuesto a usar las herramientas del míster, que eligió que esté con él, y aprender todo de él por su trayectoria. Lo aprovecharé al máximo". La Betismanía del Chimy Ávila.