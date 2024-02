La reacción de Fornals al gol de Chimy: "¡Buena! Crea las guerras que quieras"

El Betis se hizo con la victoria en la tarde del pasado domingo frente al Athletic Club. El conjunto verdiblanco regresó a la senda de los tres puntos en el Villamarín, donde no ganaba desde el 13 de enero, y vuelve a ocupar la sexta posición de la clasificación, aprovechando el pinchazo de la Real Sociedad contra el Villarreal en el partido que abrió la jornada.

El camino hacia el triunfo de los béticos lo marcó Chimy Ávila, que anotó el primer tanto de la tarde a los 13'. El argentino recibió un maravilloso pase potente de Willian José, lo controló con su zurda y con esa misma pierna batió a Unai Simón con una definición bajo las piernas, anotando su primer gol con la elástica verdiblanca para éxtasis de Heliópolis.

Fornals no quería "una guerra desde primer momento"

Es cierto que el delantero rosarino siempre va al límite, en el buen y mal sentido, y sus compañeros son conocedores de ello. De hecho, las cámaras de El Partidazo Cope captaron una conversación de Pablo Fornals con Aitor Ruibal antes de comenzar el duelo frente a los leones: "Hay que intentar que el Chimy no cree una guerra desde el primer momento", reconocía el castellonense, a lo que el lateral le respondía de forma honesta: "La va a crear".

Fornals sentenció este diálogo pre-partido convencido de su perspectiva: "Ya, ya, pero no nos conviene...", aunque luego, con el tanto del Chimy, cambió su punto de vista. En tono humorístico, el castellonense comentó en la foto publicada en Instagram por el argentino celebrando su primer gol con el Betis: "¡Buena, Chimorras! Crea las guerras que quieras", le respondía el centrocampista verdiblanco, a lo que Ruibal añadía "jajaja, y yo voy con él".

😅 Túnel de vesturios del @RealBetis, antes de medirse al @AthleticClub 🔥 Fornals: "Hay que intentar que el Chimy no cree una guerra"😅 Aitor Ruibal: "La va a crear" pic.twitter.com/wUd8uD903r — Tiempo de Juego (@tjcope) February 25, 2024

También hizo acto de presencia en esta serie de intervenciones en redes sociales uno de los capitanes béticos, Germán Pezzella: "Déjenlo", además de un emoji de enamorado, en alusión a la pelea y la entrega de su compatriota en el terreno de juego. Rodri sustituyó en el 50' a Chimy, que vio una cartulina amarilla en la primera parte -la cuarta de este curso en LaLiga- y está apercibido de sanción de cara a próximos encuentros.

Al término del encuentro, Manuel Pellegrini valoró positivamente la actuación del punta argentino: "La verdad es que Chimy había estado con una molestia durante la semana. Había hecho muy buen partido, se había desmarcado mucho. Estaba con tarjeta amarilla, que a lo mejor no lo echaban, pero no podíamos correr el riesgo. Estábamos ganando y fue un cambio justamente para protegerle. Me alegro mucho por el gol que hizo y por la energía que nos entrega", analizó.