La felicidad por ganar de Chimy Ávila y Willian José

Chimy Ávila marcó su primer gol como jugador del Betis, por lo que se mostró "muy contento" esperando que "lleguen muchos más goles". El argentino destacó la importancia de cómo se levantó el grupo tras el varapalo ante el Dinamo de Zagreb.

"La gente nos dio el aire, el míster las herramientas fundamentales y los jugadores pusimos el corazón. Así se ganaba este partido, con corazón", indicó el jugador, que añadió: "Vine a un club en el que se pelea día a día y vamos a poner lo mejor de nosotros para poner al equipo lo más arriba".

El futbolista indicó que le da igual la posición "mientras sea titular". "Hay un grupo humano muy bueno, una familia", añadió antes de referirse a su gol: "El entrenador me pidió esa pausa para definir. En la cabeza se te cruzan miles de cosas, ves a la gente chillando antes de marcar... Me dije que no podía fallar", aseguró el argentino, feliz por marcar en "el primer partido" de su hijo Lorenzo en el Benito Villamarín y en el cumpleaños de su hija.

En la misma línea se expresó Willian José, satisfecho porque el Betis hizo "un partido completo". "Después de lo del jueves queríamos ganar este encuentro, que era clave. Hay un vestuario muy bueno, con experiencia y siempre sacamos adelante los momentos difíciles".

El brasileño no marcó, pero hizo un gran partido y se mostró feliz porque "lo más importante es la victoria". "Cuando ganamos estamos todos contentos. Es el primer gol de Chimy, logramos la victoria. Todo está bien".