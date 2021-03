Manuel Pellegrini esconde sus cartas para el derbi. Aunque el técnico sí ha reconocido que tanto Víctor Ruiz como Borja Iglesias se encuentran en plenas condiciones, el chileno maneja varias alternativas para el once inicial del Betis en Nervión, sobre todo de mediocampo hacia delante.

"Las estadísticas muestran mucho, pero otras veces esconden lo esencial. Ya veremos el once, tenemos alternativas, en otros puestos también no sólo en la delantera. Tenemos 48 horas para decidir el equipo que va a iniciar. Empiezan 11 pero terminan 16, las intervención de los otros también es muy importante", ha asegurado Pellegrini cuando se le ha preguntado por Borja Iglesias y su mejor rendimiento cuando parte desde el banquillo. "Los dos se han entrenado con normalidad esta semana", ha añadido el técnico sobre los estados físicos del delantero y de Víctor Ruiz.

Sobre esa competencia en la plantilla también ha hablado Pellegrini al ser cuestionado por la suplencia de Claudio Bravo. "Cuando tengo 25 jugadores tengo que elegir al que esté en su mejor momento, independientemente de la trayectoria o del nombre. La categoría de Claudio la conocemos todos, pero Joel está haciendo buenas actuaciones, trabaja muy fuerte todos los días. Que Joel sienta que Claudio está detrás lo hace mejorar su rendimiento, no es fácil dejarlo en el banquillo. Lo enaltece su liderazgo, esa competencia es permanente todos los días, ya volverá en el momento adecuado. Lo veo contento en Sevilla, no sé si puede volver a Chile, no lo veo con esa intención, es importantísimo para nuestro club, está muy contento aquí también", ha comentado el preparador bético.

También se ha mostrado contento Pellegrini por el regreso de Bartra, aunque ha señalado que todavía le falta para regresar a una convocatoria. "Por suerte para Marc y para el equipo ya dejó atrás sus dolores en el tendón, ha estado entrenándose con normalidad, pero no va a estar condiciones de ser citado para esta semana y esperemos que sí para la próxima", ha señalado sobre el central catalán.