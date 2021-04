El delantero Borja Iglesias fue el autor del gol del Betis, al anotar el penalti cometido sobre él mismo, aunque el gallego se tuvo que retirar posteriormente del campo a consecuencia del golpe recibido en esa acción. "Me han puesto seis grapas", ha indicado Borja en Movistar LaLiga.

"Estoy dolorido, con el impacto contra el palo la cresta ilíaca se me ha abierto y me han puesto seis grapas. Luego, por el golpe en el cuádriceps, se me ha quedado medio dormida la pierna, lo he intentado pero no podía", ha señalado el delantero, que ha analizado el partido: "La primer parte la he visto a medias, no he podido atender mucho. Tuvimos una situación para el 2-0, ellos también juegan, tienen jugadores con talento y para crear ocasiones. En la segunda parte lo hemos intentado, pero no hemos estado finos".

Y es que Borja ha reconocido la dificultad que ha tenido el Betis para imponer su estilo. "El partido estaba complicado, ellos han planteado un partido duro, con mucha intensidad y un juego agresivo. No hemos estado del todo a gusto. Estamos trabajando bien, el equipo ha lucha por el partido y ha sacado un empate", ha señalado el gallego, que sigue apuntando al objetivo europeo: "Sabíamos que iba a ser así, cuando te juegas estos objetivos los equipos ponen todo. Todo el mundo se juega mucha cosas, tenemos que seguir en nuestra línea y buscar nuestra mejor versión".