Borja Iglesias: "¿La Champions?, estando ahí hay que pelarlo"

Borja Iglesias es un tipo feliz y lo transmite en el campo. Con su tanto en Elche igualó al mítico Rogelio dentro del top 10 de goleadores del Betis en Primera División en la Liga. Falló su primer penalti en cinco años y felicitó a Édgar Badía, pero no duda en que los seguirá lanzando para ayudar al Betis a lograr objetivos "importantes y exigentes" como es pelear por la Champions. "Soy muy feliz tanto dentro como fuera del campo. Me siento muy arropado y querido y a nivel deportivo creo que es mi mejor momento. Tengo la madurez justo y encuentro mucha sintonía con mis compañeros y en lo personal me encuentro muy feliz en esta ciudad", destacó sobre su momento.

Recuperado ya "casi del todo" de su lesión en la mano, tras ser intervenido por la rotura de un ligamento en un dedo, destacó el buen momento del equipo, ahora con varios frentes. "Estamos muy centrados en seguir arriba y pelear por esos puestos de Champions y mantener la ilusión de la Europa League", indicó en Betis TV, cuestionado por el reto de meterse entre los cuatro primeros: "Lo vemos cerca después de muchas jornadas. Es un objetivo importante y exigente, pero estando ahí hay que pelarlo. El calendario te va a marcar las posibilidades, pero hace un mes no estaba todo perdido n dentro tres semanas tampoco. Con todo, es verdad que vienen unas semanas importantes en la temporada", señaló.

El Panda encadenó en Elche 16 penaltis seguidos marcando y allí vio rota su racha. "Intento estar tranquilo antes de los penaltis. Es un duelo con el portero y con las normas establecidas el delantero tiene más ventaja. Intento centrarme en lo que quiero hacer y ejecutarlo como quiero", indicó, aunque Édgar Badía le detuvo se segundo lanzamiento: "Le di la enhorabuena. Después analizando la situación no era de las veces que más controlado lo tenía todo. Le dieron a balón, tuve que ir a por él, revisaron el penalti... Igual en ese momento debí tomar la decisión de que lo lanzara otro, pero salió así", señaló el punta, que recordó su último fallo: "Fue en un Zaragoza-Lugo en la Romareda. Juan Carlos, el del Girona, era el portero y este año me lo tocó también".

Real Madrid

Con los puestos de Champions a tiro llega el duelo contra el Real Madrid. Un duelo siempre difícil, pero este Betis está "para competir ante cualquiera". "Es uno de los valores que ha añadido el míster desde su llegada. Nos ha convencido de que tenemos capacidad para jugar de tú a tú con cualquiera y que podemos disputar cada partido por muy difícil que se ponga. Y como lo hemos vivido ya varias veces es algo en lo que creemos. Siempre tenemos opciones", recordó el gallego, que añadió: "La temporada del parón por el Covid fue la última ve que ganamos al Real Madrid. En estos años lo que hemos demostrado es que competimos ante cualquiera y que ganarnos no es fácil. Con el ambiente que disfrutaremos el domingo y las ganas que tenemos tendremos nuestras oportunidades".

¿Y la eliminatoria contra el Manchester United? "A estas alturas todos son grandes equipos y si quieres ganar la competición tienes que eliminar a todos los que te toquen. A mí personalmente me hizo mucha ilusión este cruce. Es un club histórico, un estadio mítico y... ¿por qué no? Tenemos confianza. Estamos capacitados y vamos a por ello".

Fekir

"No lo hemos visto desde el partido, pero le hemos mandado muchos mensajes. Fekir nos aporta mucho dentro del campo, pero también en el vestuario, porque es un tipo alegre y muy divertido. Sabíamos que se había hecho daño, pero es fuerte y tiene un gran compromiso y no quiso salir del campo. Aguantó hasta el final y dice mucho de quién es y cuál es su compromiso con el proyecto. Es de esos jugadores que tiene una gran capacidad para aguantar el dolor. Canales es otro ejemplo. Todos estamos muy contentos donde estamos, estamos muy comprometidos con la causa y a veces eso te hace tomar decisiones que igual no son las mejores en ese momento", afirmó sobre Fekir y su lesión.

En esa línea, se refirió a la vuelta de Juami, con quien jugar "es un lujo". "Es difícil encontrar a alguien con quien me entiendo con tan poco. Muchas veces una mirada es suficiente. Muchas veces incluso damos por hecho dónde está uno u otro y nos encontramos sólo por intuición. En el campo disfruto jugando con él y ojalá juguemos mucho tiempo juntos. Con Canales me pasa algo parecido. Ojalá regrese pronto", finalizó.