Borja Iglesias, a una aficionada: "¿Irme del Betis? No se sabe aún, poco a poco"

El delantero del Betis Borja Iglesias habló sobre su futuro a la salida de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El delantero gallego, cuya marcha de la Ciudad Deportiva se prolongó considerablemente respecto a sus compañeros, se detuvo para atender a los aficionados.

El ariete, que al principio no respondió a las preguntas de los medios, conversó con una niña que aguardaba su presencia. "Me va a dar pena que te vayas", le dijo la pequeña al Panda, quien respondió que "no se sabe aún", además de afirmar que "poco a poco".

Borja Iglesias está muy cerca de recalar en las filas del Bayer Leverkusen en calidad de cedido, aunque no ha querido confirmar su salida del club verdiblanco.