Borja Iglesias: "¿Seguir en el Bayer Leverkusen? Tengo dos años más de contrato con el Betis"

La campaña de Borja Iglesias en el Bayer Leverkusen ha concluido con dos títulos más en los bolsillos del gallego. El conjunto alemán, dirigido por Xabi Alonso, ha alzado el título de campeón de la Bundesliga y el trofeo de la Copa de Alemania, la DFB Pokal, obtenida el pasado sábado tras la victoria sobre el Kaiserslauter.

Sin embargo, la realidad es que no ha sido la temporada soñada por el delantero bético desde el plano individual, pues apenas ha gozado de protagonismo desde su llegada al país teutón el pasado mercado invernal. De hecho, el Panda regresará a España sin haber marcado un solo gol con el Bayer Leverkusen, una situación que analizó ante los micrófonos de Marca después de la final de Copa.

Un futuro incierto y unas palabras para Isco

"Estos meses aquí los he disfrutado mucho, pero cerrarlo así -con un título- creo que está muy bien", reconocía el ariete santiagués. "Llegué ya con la idea de que venía por la lesión de Boniface. Sabía que cuando él se recuperase podía pasar esto. No he podido sumar mucho en cuanto a goles pero he hecho buenos partidos y me han acogido como uno más", añadía sobre su estancia en Leverkusen.

"Me tratan muy bien aquí. No puedo decirte que me haya sentido lejos de la gente ni de los medios. He sentido ese cariño y he intentado devolverlo cada vez que he podido", comentó Borja Iglesias, quien también se refirió a su futuro: "A priori, tengo contrato dos años más con el Betis. Ya veremos qué sucede en un futuro".

Por último, el Panda envió un emotivo mensaje a Isco, que no ha sido convocado para la Eurocopa por su grave lesión en el peroné: "Sabía que le hacía mucha ilusión. Había estado trabajando mucho para eso. Ya no ahora, sino desde hace mucho tiempo era merecido. Le mando ánimos. Le quiero un montón y lo siento por él, pero seguro que volverá como el supér crack que es".