Borja Iglesias: "Este año y pico con el estadio vacío fue impactante"

La vida es otra para Borja Iglesias en este año natural de 2021. El motivo no es otro que su habilidad para darle un giro a su destino y entrar, por fin, en el corazón de la afición bética con un rendimiento óptimo en el campo y un puñado de goles impostantísimos. Desde la concentración en Bad Ragaz, el delantero gallego ofrecía sus primeras sensaciones en este trabajo de pretemporada: “Estamos muy bien, rodeados de naturaleza pura y dura. Tanto la zona de entrenamiento como el hotel son extraordinarios y además nos libramos de ese calor que está haciendo en Sevilla”. Y tanto. Por la mañana, la plantilla verdiblanca se entrenó ayer a unos 20 grados.

El ariete confiesa que le vino de perlas el periodo vacacional después de atravesar tan extraña temporada, marcada por las medidas restrictivas por la pandemia: “Me encuentro fino, bien. Me han venido muy bien estar entre 15 y 20 días de descanso completo. Ahora, afrontamos una temporada que nos hace ilusión a todos”.

Por fin se encuentra el ex jugador de Celta, Zaragoza o Espanyol en el punto que desaba cuando firmó su contrato como bético hace dos veranos: “El primer año fue complicado, no terminé de encontrarme, luego llegó el Covid... el año pasado no participé al principio lo que esperaba, y ese día de Copa del Rey ante la Real Sociedad fue una liberación, exploté. Sabía que necesitaba un día en el que me sintiese importante. Fue como un reset para mí, me dio mucha fuerza y la mantengo”.

No será una campaña más para él: “Es la primera vez que afronto tres competiciones. Será un año duro, lo sabemos, descansaremos lo que podamos y afrontaremos los tres frentes con ilusión”.

Está deseoso del reecuentro con el beticismo: “Este año y pico ha sido duro por ver ese estadio vacío, es impactante. Tenemos muchas ganas de ver a la afición y disfrutar con ellos. Lo más importante es que la gente lo pueda disfrutar”.

Destacó el punta gallego el buen trabajo que vienen realizando en estos días sus compañeros de línea: “Es buena la competencia, que todos estemos bien es positivo para el grupo, Juanmi y Loren han vuelto muy bien. Es importante, tras una temporada exitosa, mantener el grupo, no es sencillo y se está consiguiendo, todos estamos con ilusión”.