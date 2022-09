Borja Iglesias: "Esto es algo que todo futbolista sueña"

Borja Iglesias estrena convocatoria con la selección absoluta y está como un niño con zapatos nuevos. Radiante. Feliz. En una entrevista concedida a la Federación (RFEF), del delantero verdiblanco señaló que es "un sueño" y que espera "disfrutarlo aportando lo máximo " que pueda.

"Cuando eres pequeño llegar a la selección es un sueño que crees que es fácil de alcanzar, pero cuando vas cumpliendo años y etapas te das cuenta de la dificultad que tiene y que igual no cumples nunca", indicó el gallego, para quien la citación de Luis Enrique "es un orgullo". "Es un premio enorme. Y me alegro por mi familia y amigos que siempre me han apoyado y que lo puedan disfrutar conmigo".

Volverá a coincidir con el técnico asturiano, con el que compartió etapa en el celta: "El recuerdo que tengo es que siempre me hizo sentir muy bien, como uno más. Era un entrenador muy cercano que me ayudaba y me explicaba lo que él creía que podía aportar. Yo era joven y era difícil participar en el equipo, que estaba muy bien. Es un recuerdo especial y es bonito reencontrarnos".

En esos momentos el gallego estaba en el filial y fue cuando surgió el sobrenombre de el Panda: "Me lo han apropiado a mí, pero es una canción de un rapero que poníamos en el Celta B antes de salir a jugar. Llegó un momento que el club, en redes sociales, nos llamó el Panda Team, y en las redes nosotros poníamos algún panda. Al año siguiente, cuando llegué al Zaragoza y marqué varios goles Héctor Ruiz, un comentarista, me llamó el Panda y así hasta hoy. Me gusta, porque me recuerda a una etapa muy bonita. Fue mi entrada al fútbol profesional".

Quizá e su mejor momento como futbolista, Borja Iglesias recuerda sus inicios y a su primer ídolo: "Me fijo en delanteros de distintos estilos, porque me nutre. Recuerdo desde pequeño que con Fernando Torres tenía un idilio. Me gustó desde siempre y fue el primer futbolista profesional que conocí en persona. Por eso cuando se me acercan niños pienso en ese momento y trato de ser cercano. Ahora con Torres hablamos de vez en cuando y siempre me trata muy bien".

En su primera convocatoria con España, la penúltima antes del Mundial de Catar, el máximo goleador nacional lo tiene claro: "Vengo a disfrutarlo. Estoy muy feliz de estar aquí. Intentaré aportar lo máximo que pueda y seguir aprendiendo, porque es una experiencia que no todo el mundo vive pese a que todo futbolista trabaja para ello. Tengo ganas de ponerme la camiseta, escuchar el himno, compartir momentos... Estoy emocionado".