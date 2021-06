Canales: "En el Betis he encontrado mi sitio"

Sergio Canales es feliz en el Betis. El centrocampista, que llegó con la carta de libertad procedente de la Real Sociedad, se ha confesado en un documental de Movistar, en el que ha destacado la importancia que tuvo en su carrera el fichaje por el club verdiblanco.

"En el Betis he encontrado el sitio y también me han encontrado a mí. Los caminos se han cruzado y hemos llegado los dos al mismo punto y los dos queremos la misma cosa", afirmó, el centrocampista, que también destacó la importancia de Quique Setién en aquellos días en los que se fraguó su fichaje: "Me llamaba casi todos los días para que fichara por el Betis. Es uno de los pasos más importantes que he dado en mi carrera y estoy muy agradecido", reconocía el jugador.

"Las lesiones me han hecho aprender muchísimo. Hay que sacrificarse mucho. También te ayudan a conocer personas increíbles y a crecer en otros aspectos. Saco muchas cosas positivas. De los palos se aprende", apuntó Cabales sobre esos contratiempos que ha tenido en su carrera y que lo han ido madurando como persona y como futbolista.