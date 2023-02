Canales sobre Mateu: "La expulsión de Cádiz la tenía premeditada"

Canales fue el mejor futbolista del Betis en la primera parte. Lo que jugó, porque al descanso fue sustituido tras sentir una molestia. "Veremos qué dicen las pruebas. No me encontraba al final muy bien y era lo mejor", indicó el protagonista.

"Más allá de que te salgan mejor o peor las cosas, todos tenemos la actitud y las ganas de ganar para estar arriba. Todo el equipo se ha desfondado y ha hecho un gran esfuerzo" aseguró Canales. que se encontró de nuevo con Mateu Lahoz tras la expulsión en Cádiz: "Tenía claro que no iba a dirigirme al árbitro. En su día ni protesté ni hice una falta de respeto. Soy el capitán y tengo que hablar con el árbitro, pero ya había dicho a mis compañeros que no lo iba a hacer porque no correspondía. Esa expulsión la tenía premeditada y eso no es parte del juego. He intentado evitarlo", sentenció.