Chadi Riad y Pezzella, una pareja muy fiable para el Betis

La irrupción de Chadi Riad en Primera División ha sido fulgurante. De ser el cuarto central para Manuel Pellegrini el internacional marroquí se ha convertido en una pieza básica en el equipo. Ha crecido de la mano de Pezzella y juntos conforman una pareja de centrales que se compenetra muy bien. Perfil diestro el argentino, izquierdo para su compañero, rápidos al cruce y dominio del juego aéreo. En LaLiga su concurso juntos está siendo sinónimo de puntos para un Betis que no ha perdido con ellos dos liderando la zaga verdiblanca.

Juntos han jugado ya 12 partidos de inicio, de los que el cuadro sevillano empató ocho encuentros (entre ellos ante el Real Madrid, el Girona, la Real Sociedad o el Sevilla) y ganó cuatro. Sólo han encajado siete tantos. Los números de Chadi Riad incluso elevan esos datos, ya que ha participado en 15 encuentros, de los que perdió uno, en Montjüic ante el Barça partiendo de inicio junto a Marc Bartra, mientras que entró en la segunda parte precisamente por el catalán, para formar junto al argentino y ganar al Valencia por 3-0 y sustituyó a Sokratis en el segundo tiempo en el reciente empate en Heliópolis contra el Alavés.

Paso al frente

La evolución del jugador que llegó el pasado verano cedido del Barcelona ha sido agigantada desde que Pellegrini, a la fuerza por la falta de centrales, le diese la oportunidad. Debutó precisamente contra el conjunto azulgrana con una abultada derrota, pero agarró la titularidad contra el Granada para no soltarla. Fue el primer encuentro con Pezzella al lado, el primero de once (saltando además en la segunda parte contra el cuadro ché) en los que el Betis firmó ocho igualadas y tres triunfos (más la victoria contra el Valencia) antes de irse a la Copa de África. En el primer choque sin él el Betis cayó por 2-1 frente al Celta.

Chadi no ha recibido ninguna amarilla en los 15 partidos y más de 1.200 minutos jugados en liga

Cuando regresó del torneo continental Sokratis se había hecho con el puesto, pero la sanción del griego le permitió volver a ser titular en la Liga junto a Pezzella y recuperar la senda triunfal juntos. "Me ayuda mucho y me gusta su sinceridad conmigo. Me riñe cuando me tiene que reñir. Me dice lo que está bien y mal, y se lo agradezco mucho. Para mí es una leyenda. Me está enseñando a dar mis primeros pasos en el fútbol profesional", dijo en su momento Chadi sobre el argentino, clave para asentarse en el fútbol profesional cuando en verano el técnico recalcaba que tanto él como Sergi Altimira estaban "en formación". No le faltaba razón al técnico, ya que ninguno había jugado en la máxima categoría antes, aunque ambos han derribado la puerta de la Primera División de verdiblanco.

Sólo cuentan con una derrota a sus espaldas jugando juntos Pezzella y Chadi Riad. Fue el duelo de Conference League ante el Dinamo de Zagreb (0-1) con un penalti precisamente cometido por el joven futbolista.

Amarrado y en el aire

El Betis pagará por Chadi Riad (la opción firmada ya se ha convertido en obligatoria) tres millones para quedárselo en propiedad, aunque el Barça tiene la posibilidad (durante dos años) de recuperarlo pagando siete millones (cuatro en realidad, descontando lo que debe abonar el club verdiblanco). Y no sería extraño que lo hiciera si el club catalán mueve su nombre en el mercado con la gran temporada que está haciendo con el objetivo de hacer caja con el futbolista de 20 años, si bien el cuadro helipolitano se quedaría con 30% de esa hipotética venta.

Queda todavía tiempo para ver cómo se resuelve todo y si es una pareja de futuro o no. Con Pezzella renovado hasta 2026 la mitad de la dupla tiene asegurada su continuidad de verdiblanco. Esta campaña quedan 12 encuentros por delante y con una sola competición y Sokratis en la recámara Pellegrini puede rotar en un puesto que ha estado todo el curso cogido con alfileres, pero en el que el dúo Pezzella-Chadi Riad aseguró puntos siempre que jugó junta.

Otros números

Ningún rival le ha marcado al Betis más de un gol estando ambos en el centro de la zaga. El estreno como pareja de centrales se produjo en Granada, donde el Betis arrancó un empate 1-1, mientras que ante el Valencia el balear entró en la segunda parte cuando el equipo ya ganaba por 1-0, acabando el marcador con un 3-0. Después, sendos empates a domicilio con el Alavés y el Getafe con 1-1 y triunfos en casa contra Osasuna (2-1) y el Mallorca (2-0). Otro 1-1 en el derbi en Nervión (1-1) y victoria contra Las Palmas (1-0) antes de encadenar cuatro igualadas más: 0-0 en Almería, 1-1 contra el Real Madrid, 0-0 en Anoeta y 1-1 contra un Girona que perdió en Heliópolis el liderato.

Chadi se fue a la Copa de África y perdió el tren de la titularidad. Contra el Getafe en el Benito Villamarín (1-1) sustituyó a Sokratis y con él en el césped el conjunto verdiblanco no encajó gol y tras dos partidos en el banquillo volvió a salir de inicio junto a Pezzella en el triunfo contra el Athletic por 3-1.