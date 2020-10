Aunque Manuel Pellegrini no ofrecerá hasta mañana la convocatoria del Betis para el duelo ante la Real Sociedad, el técnico sí ha confirmado, durante su conferencia de prensa telemática, que Claudio Bravo se encuentra ya en perfectas condiciones, por lo que el meta podrá regresar a la portería para medirse a su exequipo.

"Tuvo una distensión en el ligamento, le tardo más tiempo de lo que esperábamos al comienzo y hasta que no estuvo sin dolor no quisimos arriesgarlo. Desde el miércoles está con el plante, está perfecto, no siente dolor. Ya veremos el domingo si juega", ha manifestado el entrenador chileno, que no ha querido desvelar si el meta regresará al once en sustitución de Joel Robles.

Bravo cayó lesionado en el entrenamiento previo al duelo ante el Real Madrid. Lo que en un principio pareció una acción sin importancia se convirtió al día siguiente en preocupación, después de que el portero apareciera con dolor en una rodilla hinchada. Esto provocó que los técnicos quisieran guardar precaución con el portero, que incluso se perdió la convocatoria internacional con Chile para recuperarse en Sevilla.

También se ha referido Pellegrini a otros dos fichajes del verano como Víctor Ruiz y Martín Montoya, quienes apenas han entrado en acción con el equipo, aunque, como ha explicado el propio entrenador bético, por motivos distintos.

"Son dos casos distintos. Víctor viene trabajando bien cada semana, pero el rendimiento de los centrales que han jugado ha sido de muy buen nivel, a excepción de Getafe. Sidnei hizo un gran partido contra Valencia. Víctor tiene que esperar, es una incorporación importante por su experiencia. Con tres centrales no podíamos hacer frente a la temporada", ha indicado Pellegrini sobre el exjugador del Besiktas. "Martín ha tenido mala fortuna. En su entorno alguien ha sido contagiado y aunque él ha estado siempre negativo, por el reglamento no podía incorporarse", ha explicado el técnico.

Sobre los internacionales béticos, que ya fueron regresando desde el miércoles, Pellegrini también ha indicado que todos están a su disposición. "Ya volvieron todos, hoy llegaron los dos últimos, que fueron Sanabria, que jugó en Venezuela, y William, que fue el último en participar. Están en perfectas condiciones, también Claudio Bravo, que ya está recuperado", ha señalado el técnico.