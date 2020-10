Tras casi dos semanas sin competición, Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha ofrecido la conferencia de prensa telemática previa al duelo ante la Real Sociedad, y el técnico ha vuelto a eludir la palabra Europa. Si jugadores como Canales o Joaquín sí han indicado que ésa debe ser la meta del equipo para esta campaña, Pellegrini no se sale de su discurso del partido a partido. "No tenemos un objetivo a priori", ha señalado el preparador verdiblanco, que ha repasado otras cuestiones de la actualidad de su equipo.

"No tenemos un objetivo a priori, tenemos un objetivo que es ganar al siguiente partido, el más importante que es ante la Real. Sin hablar de los objetivos nuestros, la Real es un equipo para estar peleando los puestos importantes y sería muy bueno dejar los puntos en casa", ha indicado Pellegrini cuando se lo ha cuestionado sobre si el conjunto donostiarra era un rival directo en la lucha por Europa.

Fin del mercado

"Hemos estructurado una plantilla de acuerdo a la realidad económica del club, había problemas para comprar jugadores. Los que han venido nos van a complementar un plantel que tiene buenos jugadores, pero todo va a depender del espíritu del euipo. En la medida de si seguimos haciéndolo como hasta ahora, aunque sólo van cinco fechas, veremos al final de temporada dónde nos permite llegar".

Calendario

"Tenemos tres salidas difíciles, pero todos los partidos son distintos. No hay que entrar en la mentalidad de que éste se puede ganar porque es fácil o difícil, hay que salir a disputar los partidos e intentar ganarlos. Sólo pensamos en la Real, que es el próximo, pero el equipo no tiene temor. Va a salir a disputar con el convencimiento de que puede ganar cada partido".

Racha de los delanteros

"Me preocuparía si el equipo no hiciera goles, lo hicimos en todos menos en el mal partido de Getafe, donde no se estuvo bien ni en ataque ni en defensa. Le marcados dos al Real Madrid y al Valencia, dos equipos que no son fáciles de convertirles. Si seguimos haciendo golesm todos vamos a estar todos conformes y si lo hacen los goleadores será más confianza para ellos. Me preocupa que el equipo funcione ofensivamente más que el jugador que lo hace".

Borja Iglesias

"Lo veo bien, preocupado como todos los goleadores que no lo hacen en un largo tiempo. Trabaja fuerte, trata de progresar, estoy seguro de que amos a recuperar la mejor versión de él en esta temporada".

Loren

"Estuvo un mes fuera y se está integrando a los entrenamientos. Va a tener su oportunidad en el momento que corresponda".

Selecciones

"Son temas complicados y más en estos momentos, los jugadores tienen la obligación de defender a su selección y en la medida que se mantengan los protocolos, que seguro que las federaciones lo hacen, los riesgos no deberían ser altos".

Real Sociedad

"Es un equipo que juega muy bien, tiene jugadores como Merino o Silva que son de un gran precisión. También tene delanteros importantes. Esperamos un rival difícil, hay que estar aplicados en la recuperación del balón que ellos lo pierden poco. Es un excelente equipo y puedea repetir lo que hizo la temporada pasada".