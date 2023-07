Compromiso y agradecimiento, hilo común de Bellerín, Ayoze y Marc Roca

Tres en uno. De una tacada presentó el Betis a sus tres primeros fichajes de la temporada 2023-24. Dos viejos conocidos como Ayoze y Bellerín y un expreso deseo de Manuel Pellegrini, Marc Roca, que ya estuvo en el punto de mira años atrás. Compromiso y agradecimiento fueron las palabras comunes de los tres en su puesta de largo como verdiblancos, aunque la puesta de largo fue vestidos de traje y zapatillas.

Ayoze

"Quiero agradecer el cariño recibido en estos meses. La prioridad siempre fue quedarme y estoy feliz por formar parte de este equipo. Estaba en un momento de mi carrera en el que necesitaba este cariño y confianza y eso hizo que la decisión fuera tan fácil de tomar" indicó el canario, que confirmó que tomará el dorsal 10 dejado por Canales: "Obviamente me siento un jugador importante y para eso he venido. Asumo esa responsabilidad no sólo por el número sino también por el trabajo y lo que se espera de mí".

El jugador, que firma por cuatro campañas, aseguró que éste será "un año muy importante para el club y para el equipo". "Sabemos cuáles son los objetivos y tenemos ambición. Va a ser una campaña complicada, estamos en competiciones importantes y vamos a pelearlas todas. No tengo ninguna duda que con el proyecto que se está haciendo y la calidad de la plantilla se pueden lograr cosas especiales".

También se refirió Ayoze a cómo queda el vestuario sin Joaquín ni Canales: "Además de grandísimos jugadores perdemos dos grandes personas que en el vestuario eran muy importantes. El fútbol es un proceso en el que suceden estas cosas, llega gente nueva con muchas ganas y lo importante al final es el colectivo. Los echaremos de menos pero hay que seguir mirando hacia adelante".

Marc Roca

Por su parte Marc Roca dio de inicio también las "gracias a todos por el esfuerzo" para que recalara en el Betis. "Estoy muy feliz. He tenido un recibimiento muy cálido. Estoy donde quiero estar y prometo compromiso y máximo esfuerzo", aseguró.

El catalán habló de ambición al referirse a la temporada entrante. "La plantilla y el cuerpo técnico queremos dar un paso adelante. Me siento preparado y con muchas ganas y confianza para ayudar a lograr al equipo todos los objetivos".

Cuestionado sobre las opciones de seguir tras este año de cesión explicó: "Me gusta vivir el presente. Yo me centro en dar lo mejor en el campo. Aquí me he sentido como en casa desde el primer momento y estoy contento por jugar, porque es importante para conectar con los compañeros y tener una rápida adaptación".

Bellerín

Emocionado y especialmente feliz se vio a Bellerín, de vuelta un año después tras una campaña "muy difícil". "Estar aquí es importante. El Betis tiene algo que engancha. Es de los pocos equipos que sigue humanizando al futbolista, que le hace sentir que está en una familia más que en un proyecto de fútbol y eso hace que la gente esté tan comprometido", explicó el lateral, que añadió: " El Betis es lo más grande que me ha pasado en mi carrera".

"Decidí venir desde el momento en que me fui. No fue posible entonces y estoy agradecido al Barcelona y Sporting de Portugal por la confianza. Cumplí el sueño de jugar en el Camp Nou. Ha sido una temporada muy dura. Un trabajo mental constante que me ha preparado para estar aquí con más fuerza y ganas", destacó Bellerín, que añadió respecto a su conexión hispalense: "Tengo una relación bonita con la afición. He seguido visitando Sevilla, aquí conocí a mi pareja. Es una ciudad que me tiene enamorado y siempre que he venido he recibido mucho cariño. El tú a tú en las calles de Sevilla siempre me han demostrado amor e intento responder en el campo".

El futbolista se mostró igualmente ambicioso al asegurar que "es el momento de dar ese último empujón". "Tenemos una plantilla más que preparada para dar mucha guerra".

Sobra las salidas de Joaquín y Canales también fue claro: "Ya notaba el vacío de Joaquín en el vestuario. Ahora Canales... Dejan un vacío en el vestuario, pero el fútbol es así. Hay que adaptarse a lo nuevo. El fútbol es una rueda que sigue y como béticos muy agradecidos por lo que nos han dado estas dos leyendas del club".

Por último, Bellerín destacó la importancia del derbi de pretemporada, aunque puso el foco en que es un partido de preparación: "Será distinto jugar un derbi en pretemporada. Pero es un encuentro de preparación y la pretemporada están para eso. Seguir cogiendo minutos y que el juego vaya aumentando de nivel para llegar con las pilas cargadas al primer encuentro de liga".