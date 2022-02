La Copa del Rey, su majestad el Betis (0-4)

Majestuosa clasificación para las semifinales del Real Betis Balompié en San Sebastián. Los verdiblancos se impusieron a todas las dificultades previas, léase jugar fuera de casa contra uno de los equipos que mejor fútbol practican, junto a ellos dicho sea de paso, no disponer de piezas importantes en su alineación por los compromisos de selecciones, y sacaron adelante con muchísima brillantez su clasificación.

Fue el desempeño de un equipo grande, digno de ser denominado su majestad jugando con el Real de su nombre y con el complemento del nombre de la competición. Este Betis de Pellegrini es capaz de saltar todos los obstáculos que se le presenten incluso cuando el listón está en una altura considerable, casi digna de los récords del mundo de la época de Sergei Bubka.

Y hasta el autor material de la mitad de los goles merece también su párrafo en este preámbulo de los hechos. Porque Juanmi, Juan Miguel en los coros de los aficionados y en los villancicos de la pasada Navidad, estuvo sublime en su retorno a San Sebastián. El delantero de Coín hizo de todo en los golpeos y por supuesto bien. Metió los dos goles en sendos pases atrás, uno con la derecha y otro con la izquierda, le anularon otro tanto por un fuera de juego bastante claro, eso sí, y hasta pudo hacer el tercero justo antes de ser sustituido. Una verdadera exhibición, sin duda, para realzar aún más su excelsa temporada y también la de este sublime equipo verdiblanco.

Exhibición de los ex Juanmi le puso la firma a los dos goles más decisivos, Willian José hizo el definitivo y Canales lanzó a todos los suyos

El Betis salió al Reale Arena como un partido de este calibre demandaba. Nada de estar cohibido a pesar de un ambiente bastante cargadito, nada de parapetarse en el recuerdo del ausente Guido Rodríguez. La cuestión era mirar para adelante y hacerle ver a la Real Sociedad que en el césped estaba un señor equipo y que no se iba a arrugar en su afán por ser el tercer semifinalista de la Copa del Rey.

El movimiento de William Carvalho 🔥Pivotando ante la presión de Merino 💥 Pisando el balón dentro del área ✨ Y asistiendo 🎁¡Es O Rei @juanmi9395! ¡El del idilio con el gol! @RealBetis #CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/2diCpEzU1s — DAZN España (@DAZN_ES) February 3, 2022

Y el primer aviso, serio además, no iba a tardar en llegar. Un saque de esquina de Fekir era cabeceado picado por William Carvalho para que todos fueran conscientes en la Real que se habían librado de una buena. Eran minutos, además, en los que el Betis iba con fe a la presión, buscaba a todas las posibles salidas de la pelota para que Álex Remiro tuviera muchas dudas a la hora de proponer el primer pase y la salida correspondiente. Los locales eran quienes se sentían ahogados y más lo iban a estar cuando William Carvalho buscó con la creencia de que allí se podía ser daño un balón que parecía perdido. Guevara quiso dejarlo salir y el portugués ya no sólo tuvo decisión, sino que le añadió una tremenda calidad tanto en la recuperación como en el pase posterior a Juanmi, que se encargaba de poner por delante a los verdiblancos. Apenas 12 minutos y el primer golpe serio ya estaba dado.

Clave La Real Sociedad estaba obligada a reaccionar tras el tempranero 0-1, pero los béticos no dieron un paso atrás ni para coger impulso

La Real, lógicamente, estaba obligada a reaccionar, pero el Betis no dio un paso atrás ni siquiera para coger impulso. Los hombres de Pellegrini siguieron con el mismo plan de juego, esa idea tremendamente valiente que los ha conducido a estar tan ilusionado en el presente ejercicio. Hubo acercamientos de los locales, pero era lo lógico en un equipo que va por debajo en el marcador y juega al calor de los suyos. Un tiro de Oyarzabal, un cabezazo de Le Normand, otro de Mikel Merino y, sobre todo, un gol anulado a Januzaj por fuera de juego de Oyarzabal.

Pero quien tuvo la ocasión más clara de todas fue Fekir. Ya se estaba sobre el tiempo cuando el francés se hizo con una pelota rebotada y se quedó absolutamente en solitario delante de Álex Remiro. La valiente salida del guardameta realista impidió el cero a dos, pero a punto había estado de llegar antes del intermedio.

Casi anecdótico Dos grandes intervenciones de Rui Silva y el segundo de Juanmi hicieron que la parada de Álex Remiro a Fekir antes del descanso pasara al baúl de los recuerdos

No pasó nada por esto, incluso se convirtió en anecdótico, entre otras cosas por el espectacular paradón que le hizo Rui Silva, que también jugó de manera excelente para estar a la altura de sus compañeros de ataque, a Isak. Incluso en la siguiente jugada, en el mismo minuto, le saca otra mano espectacular a un remate contra su portería de Bartra.

Oh, Juan Miguel 🔥 ¡Está tocado por una varita mágica! ✨ Todo lo que toca... ¡ES GOL! 💥Doblete de @juanmi9395 para el @RealBetis 🟢⚪#CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/MQhDDIl73F — DAZN España (@DAZN_ES) February 3, 2022

El portugués había solventado los dos principales sustos padecidos tras el intermedio, porque no tardaría Juanmi en liquidarlo todo cuando comenzaba la exhibición de Canales, el único ex realista que no anotó ningún gol, pero que jugó igual de bien, o más, que los dos que sí fueron capaces de anotar en su retorno al antiguo Anoeta, ahora Reale Arena.

El Liverpool de Klopp El pase atrás de Álex Moreno en el 0-2 tiene en la zona de remate a Borja Iglesias, Fekir y Juanmi e incluso llegaba alguno más

Un excelente pase del cántabro para Álex Moreno, profundo, brillante, acabó en otro pase atrás del lateral izquierdo y qué es lo que ocurre, pues que por allí aparecen tres o cuatro béticos. Uno, Borja Iglesias, arrastra a todos los centrales casi hasta la línea de gol; otro, Fekir, intenta el remate; y el tercero, Juanmi, era el encargado de materializar el gol con su magnífico golpeo.

Y no eran los únicos, pero es que ésa es la clave, el Betis, como el Liverpool de Klopp, llega con infinidad de opciones al gol y los materializa. Encima, como cada vez se defiende mejor, pues no es extraño este tipo de exhibiciones. Cero a cuatro a la Real Sociedad, su majestad el Real Betis Balompié...