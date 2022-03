Coudet: "Pellegrini es un referente"

El técnico argentino del Celta Eduardo Chacho Coudet afirmó este sábado que el entrenador chileno del Betis, Manuel Pellegrini, es "un referente" del que aprende "muchísimo" cada vez que charlan.

"Para mí es un referente, tanto él como el Flaco (Cousillas). Son tipos que he acompañado mucho desde fuera. Es un entrenador del que siempre aprendes muchísimo cuando hablas con él. Si pudiera evitar un partido sería éste. Es el partido que me gustaría evitar para no enfrentarme a ellos, por el cariño mutuo que hay", comentó el entrenador del Celta en rueda de prensa.

Para Coudet es "muy meritoria" la temporada que está realizando el conjunto verdiblanco a pesar de su eliminación europea, y auguró un partido "dificilísimo" ante un rival que "juegue quien juegue" presentará un once "de garantías".

"Conociendo a Manuel como lo conozco, podrá hacer muchos movimientos en su once, ya lo viene haciendo durante la temporada y el equipo no se resiente. Los cambios no creo que afecten a su estructura", indicó el técnico celeste, quien cree que Juan Miranda podría llegar al partido de mañana.

"Hoy entrenó con normalidad. Te estoy dando novedades, yo también chusmeo", bromeó Coudet cuando se le cuestionó por la plaga de bajas que afecta a su rival, que ha puntuado en sus últimas tres visitas a Balaídos.