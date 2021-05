Dani Ceballos y el Betis, el sueño de cada verano

El Betis y Dani Ceballos. Dani Ceballos y el Betis. Los guiños de una parte y otra se vienen sucediendo en los últimos tiempos, ante ese deseo de ambas partes de cruzar sus caminos. Ese sueño de cada verano ha vuelto a activarse en estos días, tras conocer que el utrerano no continuará en el Arsenal, donde ha jugado cedido por segundo año seguido, y con su regreso al Real Madrid como una vía complicada, pese al adiós de Zinedine Zidane.

La despedida del técnico francés sí varía en parte la hoja de ruta de Ceballos. El canterano bético tenía claro que con Zidane su futuro estaba lejos del club blanco, una circunstancia que ahora cambia, a la espera de conocer al nuevo entrenador del Real Madrid y sus planes con jugadores como el utrerano.

En el Betis, mientras tanto, la opción de volver a contar con Dani Ceballos se observa como una posible guinda a la planificación. Si los esfuerzos de los dirigentes pasan ahora mismo por firmar a los sustitutos de Mandi y Emerson, nadie se olvida de la figura del centrocampista, un jugador diferencia que daría un salto de calidad al equipo para el año del regreso a Europa.

La operación, en cualquier caso, no es sencilla. Tras dos préstamos consecutivos, no parece que el Real Madrid esté dispuesto a un tercero, mientras que al propio jugador también le gustaría asentarse definitivamente en un proyecto. El Real Madrid tasó en el pasado al utrerano por encima de los 30 millones de euros, una cantidad que ahora le sigue colocando Transfermarkt como valor de mercado y que sería prohibitiva para el Betis, que sí aguarda a lo que puede suceder durante el largo estío.

Para empezar, Dani Ceballos parece que formará parte del combinado español que disputará los Juegos Olímpicos, lo que retrasaría su incorporación a la pretemporada del Real Madrid, como en principio se le ha ordenado desde la casa blanca. "Tengo contrato con el Real Madrid para los próximos dos años y no me gustaría volver a salir cedido a ningún club. Con esta última experiencia, soy un jugador que necesita sentirse importante, y me gustaría el año que viene empezar desde el principio y sentirme importante, pero asentándome", aseguró Ceballos en Canal Sur Radio sobre esas incógnitas que rodean su futuro.

"Hace cuatro años que me fui del Betis y en estos últimos tres días el calor de la gente... ya no es el simple hecho de ‘Dani, ¿cómo estás?’, sino ‘Dani, ¿vas a volver? Te estamos esperando, no te vayas de Sevilla’. Ese cariño hace que me sienta valorado por lo que fui en el club. La gente sabe lo que quiero al Betis, lo que el Betis me ha dado, lo que pude darle en su momento. Está claro que tarde o temprano volveré a vestir la camiseta del Betis porque es el club de mis amores, el que me ha hecho ser futbolista y estoy seguro de que nos volveremos a encontrar", añadió el utrerano, dejando abierta una vez más las puertas a su regreso.

Tras disputar 40 partidos esta temporada en el Arsenal entre todas las competiciones, Dani Ceballos es ahora un jugador más maduro y que necesita hallar la estabilidad para ofrecer todo el fútbol que se le intuye desde que salió del Betis. En el club verdiblanco se sigue trabajando en la planificación de la próxima temporada con un ojo pendiente de la situación de jugadores como Ceballos, que darían ese añadido extra a la plantilla que desea Pellegrini. "Hay un verano largo, el Betis tiene una plantilla muy buena, no sé lo que Pellegrini y Cordón están planteando para el año que viene. Aún es pronto y me tengo que centrar en mi próximo objetivo que es jugar las Olimpiadas y a partir de ahí decidir mi futuro", concluyó el utrerano, ese sueño de cada verano en el Betis.