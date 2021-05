Loren Morón: "No estoy con ganas de salir, pero siempre hay que buscar opciones"

El futuro de Loren Morón será una cuestión a tratar cuando acabe la temporada y el propio delantero marbellí así lo reconoció ayer en Radio Marca. "Yo aquí no estoy para nada mal, no estoy con las ganas de salir, pero siempre hay que buscar opciones de lo que sea mejor para uno. Estoy en mi casa, donde siempre he querido estar. Han llegado ofertas muy fuertes por mí y he decidido estar aquí. Ya eso será en tiempo de verano, pero aquí estoy muy bien y ésta es mi casa", aseguró ayer el delantero, que también admitió que pudo salir durante esta campaña: "Surgió la opción del Celta, se barajó esa alternativa porque un futbolista quiere sentirse valorado y sobre todo jugar. No salió y a trabajar como he trabajado siempre en el Betis".