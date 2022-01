Once titular del Sevilla con Alfonso Pastor en la portería sin Acuña ni Fernando

Se confirman las peores expectativas en cuanto a la convocatoria del Sevilla, en la que no entran ni Dmitrovic, ni Acuña, ni Fernando. El meta y el medio centro no fueron vistos cuando la plantilla ingresó en el hotel Meliá Lebreros este mediodía, por lo que todo hacía intuir que habían dado positivo en Covid. El lateral sí ingresó junto al resto de compañeros, aunque no está en el once y sí en la convocatoria.

Finalmente no entran en la lista de 23 Dmitrovic ni Fernando. Julen Lopetegui, forzado por las circunstancias, ha tenido que llamar al portero Alberto Flores para que sea el suplente de Alfonso Pastor, pues tampoco está en la lista Javi Díaz, habitual tercer portero. Nueve son las bajas que tiene el Sevilla entre lesionados, positivos e internacionales en la Copa de África.

El once titular del Sevilla está formado por Alfonso Pastor; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Gudelj, Joan Jordán, Rakitic; Ocampos, Papu Gómez y Rafa Mir.

En el banquillo estarán Alberto Flores, Acuña, Augustinsson, Juanlu, Óliver Torres, Óscar, Idrissi, Tecatito Corona, Zarzana, Nacho Quintana e Iván Romero.

Los lesionados son Jesús Navas, Delaney, Suso y Lamela. Están en la Copa de África Bono, Munir y En-Nesyri. Y se supone que Dmitrovic y Fernando, que se han ejercitado en los días previos por las fotos que ha difundido el club, han dado positivo en los últimos test de la semana.

Segundo partido de Alfonso Pastor

Alfonso Pastor ya debutó como primer portero del Sevilla en la temporada pasada, ante el Chelsea en la fase de grupos de la Champions. Fue una mala tarde para el chaval de Bujalance, pues el Sevilla cayó goleado por 0-4. Ya formaba parte de la expedición, como uno de los canteranos que entrenaba con el primer equipo, que viajó a Alemania para ganar la sexta UEFA Europa League en Colonia, en agosto de 2020.

El meta de Bujalance (Córdoba, 04-10-2020) llegó a la cantera del Sevilla con 13 años, procedente del Séneca, equipo cordobés de cantera. Siendo todavía juvenil ya formó parte de la plantilla del Sevilla C y comenzó a despuntar en Tercera División. Era uno de los inscritos en la lista B en la Champions y lo seguirá siendo ahora en la Europa League, que ya figura en su palmarés, como también un subcampeonato del mundo sub 17 con la selección española.