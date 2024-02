Dinamo Zagreb - Betis: horario y dónde ver el partido de Conference League por TV

El Betis visita este jueves al Dinamo Zagreb en la vuelta de los playoffs de octavos de final de la Conference League. El equipo bético llega a la cita después de caer en la ida por la mínima en el Villamarín (0-1) y empatar con el Deportivo Alavés en el campeonato liguero (0-0).

El conjunto verdiblanco ha viajado este miércoles hacia la capital croata con el objetivo de remontar la eliminatoria, después del resultado adverso en Heliópolis. Un solitario tanto desde el punto de penalti del veterano Bruno Petkovic bastó a los balcánicos para doblegar a un Betis repleto de dudas. El cuadro de Pellegrini quiere aprender del varapalo y ofrecer una buena imagen en la vuelta, aunque necesitará ganar por goles de diferencia para avanzar a los octavos de final.

Dinamo Zagreb - Real Betis Balompié: horario y dónde ver el partido

El duelo europeo entre Dinamo Zagreb y Betis se disputará este jueves a las 18:45 en el Estadio Maksimir. El encuentro se podrá seguir en directo a través de la plataforma de Movistar Plus+.

El Betis, con once bajas

La remontada cobra un mayor grado de complejidad por las numerosas ausencias que sufre Manuel Pellegrini. Con Pezzella sancionado por ver la cartulina amarilla en la ida, la lista de lesionados es extensa y está compuesta por jugadores fundamentales como Isco, Guido o Ayoze, además de Abner o Marc Bartra.

Además, Pablo Fornals, Chimy Ávila, Altimira, Sokratis y Sabaly no están inscritos en la competición europea y no han viajado a Zagreb con la expedición verdiblanca. La lista de inscritos es definitiva y estos cinco futbolistas no podrán participar en siguientes rondas si el Betis accede a ellas.

Una lista de once bajas de especial relevancia a la que el conjunto heliopolitano deberá reponerse para doblegar a su oponente y plantarse en los octavos de final de la Conference, cuya ida se celebrará el 7 de marzo y la vuelta, el 14.