Edu: "Pellegrini es un entrenador espectacular"

El ex jugador del Betis y del Celta, Edu, ha ofrecido una interesante entrevista en La Jugada de Canal Sur Radio, donde ha analizado diferentes cuestiones de la actualidad verdiblanca.

Plano personal

"Desde que he dejado el fútbol, pues tengo mi empresa que cuida de algunos futbolistas. Y bien, bastante contento. Intento hacer un trabajo diferente porque bueno, las generaciones van cambiando y hay que intentar entenderlos y colocar en la cabeza de estos chavales que lo importante es tener disciplina aparte de la calidad".

Fekir e Isco en el campo

"Yo siempre soy partidario de que los buenos futbolistas tienen que estar dentro del terreno de juego. Aquí estamos hablando de un jugador que tuvo un problema serio de lesión. Bueno, uno no de los que lamentablemente el Betis viene sufriendo con algunos jugadores importantes. Tanto Fekir como Isco han pasado por eso durante esta temporada. Fekir siempre ha sido un jugador determinante para nuestro Betis y bueno, yo creo que de aquí al final de temporada lo importante es que día a día se note que que va a más, porque será un final de temporada muy importante".

Cuatro derrotas seguidas

"Creo que son son varios factores. Principalmente, lo que estamos hablando. Hemos tenido también una pérdida importante durante la temporada que fue la lesión de de Guido. Pero tenemos un entrenador que tiene el equipo bajo control, desde hace años trabajando muy bien. Yo creo que es una una pieza fundamental para que el equipo esté logrando estos últimos años buenos resultados, pero bueno es un bajón y espero que como he dicho de aquí hasta el final de la temporada, pues conseguimos recuperar nuestro juego y terminar en Europa, que será fundamental".

El Celta

"Un equipo que viene sufriendo muchísimo también durante durante la temporada. Hablo mucho con algunos amigos de Vigo también. Un año importante para ellos, del Centenario, año donde han traído un entrenador bastante conocido con mucha experiencia, pero al final las cosas tampoco han salido como ellos querían. Cambiaron de entrenador y bueno, yo creo que de aquí hasta el final de la temporada también van a seguir sufriendo y espero y ojalá que ellos puedan lograr el objetivo de no descender".

Fekir y la fortaleza mental

"Durante la temporada, yo siempre digo que hay que buscar un equilibrio. Es inevitable que pases por buenos momentos como por malos y ahí es donde tiene que tener el equilibrio. Yo me acuerdo muy bien que hablaba mucho con con Serra de la fuerza mental. Nosotros sabemos lo que supone jugar con la camiseta del Betis, lo que tiene una afición que empuja mucho y siempre estará ahí, entonces es importante que mentalmente estés bien. Yo me acuerdo una vez hablando con Serra en un partido de Copa. Yo no me había despertado bien, tenía fiebre y al final jugué. Entonces luego me dijo: 'Sí, yo sabía que tú ibas a jugar porque mentalmente eres muy fuerte'. Muchas veces técnicamente las cosas no salen como uno quiere, a lo mejor no estás 100% físicamente, pero se puede suplir con otras cosas. Yo creo que Isco y Fekir son futbolistas muy importantes y ojalá ellos recuperen la mejor forma física de aquí hasta el final de temporada".

Opinión sobre Pellegrini

"Para mí es fundamental la presencia de Manuel. Yo creo que el trabajo que que ha hecho durante todos estos años y que viene haciendo es muy importante. Hay que tener en cuenta que el Betis ha perdido futbolistas importantes por lesiones durante esta temporada y ha tenido la salida de Luiz Henrique cuando estaba en su mejor momento de la temporada. Pero se ha hecho una incorporación que a mi modo de ver viene siendo muy importante, que es la de Johnny, que se ha adaptado muy bien al fútbol europeo, al fútbol español, al Betis y la ciudad. Yo creo que Pellegrini tiene total conocimiento del equipo y para mí es un entrenador espectacular".

Regreso de Luiz Henrique al fútbol brasileño

"Es verdad que el dueño del Botafogo también es el dueño del Lyon, no sé si tenía algo que ver ahí, pero sí que me sorprendió su vuelta a Brasil. Para mí modo de ver era el mejor momento de Luiz con la camisa del Betis, pero bueno yo creo que fueron números importantes que al final, pues si el Betis cree que han sido buenos, pues quién soy yo para decir lo contrario".

¿Se clasificará el Betis para Europa?

"Yo creo que sí. Obviamente que que va a pelear hasta el final, yo creo que se puede entrar. El hecho de que el Athletic haya ganado la Copa abre una plaza más, la séptima, para una competición europea. Entonces tenemos que intentar alcanzar al equipo que está hoy por delante nuestra, que es Valencia, y tener cuidado que por debajo vienen fuerte Osasuna y Villarreal".