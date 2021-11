A por una sonrisa en la foto

Por fin se acabó otro largo parón y vuelve el fútbol para un Betis que ha tenido dos semanas muy intensas para trabajar, hacer autocrítica y preparar el encuentro de esta tarde en el Martínez Valero.

Muchos días de entrenamiento para corregir errores, reafirmar conceptos e ideas de juego de Manuel Pellegrini y resetear la mente para comenzar hoy una maratón de partidos, hasta antes de Navidad, con el objetivo de ganar, de lograr una victoria con la que poder cerrar la herida dejada en esa semana negra que acabó con la derrota y mala imagen en el derbi.

Un triunfo con el que recuperar la senda de la victoria y las buenas sensaciones, y para ello deberá el cuadro de Heliópolis demostrar que pese al bache ha recuperado sus señas de identidad, como hizo tras los dos parones anteriores. Entonces, ganó primero al Granada (1-2) y después hizo lo propio en Vitoria (0-1), llegando a esas dos citas tras perder (0-1 ante el Madrid antes de ir al Nuevo Los Cármenes y 2-0 en La Cerámica) antes del descanso obligado por los partidos internacionales. Hoy, el Betis espera repetir la historia y sumar los tres puntos.

El conjunto bético debe recuperar sus buenas sensaciones y señas de identidad perdidas en las tres últimas derrotas

Para doblegar al Elche, Pellegrini tendrá que retocar el once ante dos bajas obligadas, como son las de Rodri, lesionado, y Guido Rodríguez, sancionado. Además, está la duda en la portería, con esa alternancia que el preparador chileno viene realizando durante todo el año. Tal vez, y ante un viaje largo tras estar con Chile, Rui Silva puede volver a tener una nueva oportunidad, con Bellerín en el lateral diestro de la zaga, la posbilidad de que Bartra entre a formar el eje con Édgar y Álex Moreno, en el lateral zurdo. Paul podría tener su oportunidad después de tanto tiempo sin jugar para acompañar a William Carvalho, aunque ahí tiene el Ingeniero más opciones, como Guardado o el propio Canales. El cántabro es fijo junto con Fekir y ante la baja de Rodri tanto Tello como Ruibal o el propio Joaquín tienen opciones de jugar. Arriba, Borja Iglesias, que ya marcó el curso pasado en Elche, sería de la partida.

El Betis ya demostró tras las dos parones anteriores que fue capaz de reaccionar y ganar, como hizo en casa del Granada y del Alavés

Los verdiblancos tendrán delante a un Elche que, pese a estar en zona de descenso, con cinco jornadas sin ganar, viene ofreciendo una buena imagen cuando juega como local, pues suele generar bastante peligro con sus hombres más ofensivos, como Lucas Boyé, Pastore, Lucas Pérez y Darío Benedetto. Además, tiene futbolistas de buen trato de la pelota, como son los casos de Pere Milla, Mascarell y Raúl Guti, quien aporta también mucho trabajo y regresa tras haber cumplido un partido de sanción.

Escribá, que mantiene también varias dudas en el once, espera robarle la pelota al Betis para que no tenga un partido cómodo

No se espera que Fran Escribá haga cambios en la portería tras darle la titularidad en Mallorca a Édgar Badía, teniendo las dudas de Palacios en el lateral derecho y de Fidel, ya que arrastran algunas molestias físicas. Así, existen algunas incógnitas en el posible once que ponga en liza el conjunto ilicitano, que busca ganar para refrendar sus buenas sensaciones pese a que no le vienen acompañando los resultados.

Por eso, el Betis tendrá que volver a ser el que fue antes de sus últimas tres derrotas, ese equipo agresivo, intenso y con pegada para tener opciones de conseguir una victoria con la que seguir alimentando la ilusión de su parroquia en la zona de privilegio de la clasificación.