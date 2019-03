Emerson: "El sistema es bueno para mí"

Tras debutar testimonialmente en Vigo, el brasileño Emerson disputó 25 minutos en el partido del Betis ante el Barcelona, algo que dejó satisfecho al lateral pese al mal resultado del equipo. "Estoy contento por la oportunidad aunque triste por el equipo", ha explicado Emerson en los medios oficiales del club, en los que también dejó claro que se encuentra cómodo con la manera de jugar que propone Quique Setién. "El sistema es bueno para mí", ha indicado el brasileño, confía en tener más minutos en esta recta final del campeonato.

"Me gusta mucho romper en uno contra uno y el sistema me da esta capacidad. Hay jugadores que entienden eso y siempre que rompo me dan la pelota. Es bueno para mí", ha manifestado Emerson, que también ha apuntado los aspectos en los que los técnicos le piden una mejora: "Tengo que hacer muy bien el papel de lateral. Marcar bien y atacar bien. Aquí es más rígido que en Brasil. Tengo que aprender jugar más rápido, pensar más rápido con la pelota y no demorar un pase. Desde que llegué aquí, en el primer entrenamiento fue muy bien, pero no estaba al ritmo de los otros. Pensaban más rápido que yo, ahora estoy como el resto".

Sobre su fichaje por el Betis, Emerson ha explicado la importancia de Ricardo Oliveira en su decisión. "Estaba en Brasil y tuve una información de que el Betis quería que viniera junto al Barcelona. Hablo mucho con Oliveira, me habla muy bien del equipo, de la forma en la que tratan las personas. Me gustan las informaciones, miré el equipo, la forma de jugar. Cuando vi el partido contra el Barcelona en el Camp Nou, y otro encuentro más, tocamos muy bien la pelota, llegamos por fuera. Hablo con Ricardo, y le di las gracias por hablar bien del Betis. Hablé con mi empresario, estaba de acuerdo. Con mi hermano, que hablo mucho, con mis padres. Cuando llego aquí era mejor de lo que pensaba. Las personas aquí son muy abiertas, me siento muy bien. Soy una persona alegre y feliz, en el vestuario también", ha indicado el lateral, que ha asegurado que Oliveira lo hizo mejor futbolista: "Cuando llego a Mineiro él está, para mí es un ídolo como persona, como jugador por la dedicación que tiene. Lo escuchaba mucho. Me hablaba, me decía que yo tenía velocidad, lo que debía hacer... Siempre estoy agradecido a él, la persona que fue para mí. Es un gran amigo para la vida. Seguro que no estaría aquí si Ricardo no se cruza en mi camino, no tendría la capacidad que tengo hoy".