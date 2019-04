El Espanyol, en el tren del Betis

El Espanyol siguió ayer trabajando en la ciudad deportiva Dani Jarque de cara al encuentro de mañana ante el Betis, y el mensaje de los blanquiazules durante la semana está siendo claro: apurar sus opciones europeas, ya que se encuentran en la tabla empatados a puntos con los heliopolitanos.

Así lo expresó Marc Roca el pasado viernes, y ayer fue Melendo el que siguió la misma línea que su compañero en la rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento matinal. El centrocampista del Espanyol afirmó que el partido de este lunes contra el Betis en el Benito Villamarín "es una final" y que su equipo irá "a por los tres puntos" para intentar aspirar a la séptima plaza.

El canterano destacó la apuesta bética de jugar con tres centrales y sacar el balón jugado

El canterano subrayó que el conjunto blanquiazul no se encuentra en tierra de nadie: "Para nada lo estamos. Queremos seguir igual y sumando puntos". Respecto al Betis, Melendo destacó la apuesta por los tres centrales del conjunto heliopolitano y su salida con el balón jugado desde atrás. Además, no cree que el ambiente que pueda haber en el feudo heliopolitano por la difícil situación de su entrenador, Quique Setién, afecte al encuentro: "Lo tendremos en cuenta, pero pienso que no creo que influya mucho".

Así llega al encuentro un Espanyol que se ha mostrado muy irregular a lo largo de todo el campeonato, siendo un equipo más fiable en ataque que a la hora de defender, como indican sus números (40 goles a favor y 49 en contra).