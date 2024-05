Facua denuncia al Betis por no vender entradas a seguidores de la Real Sociedad

La asociación de consumidores FACUA ha denunciado al Betis "por restringir exclusivamente a sus socios la venta de entradas para el partido con la Real Sociedad" que se disputará el próximo domingo en el estadio Benito Villamarín, de la trigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports.

FACUA Sevilla, en un comunicado facilitado este miércoles, "considera que se trata de una interpretación abusiva del derecho de admisión contraria a la normativa andaluza de espectáculos públicos", con lo que vuelve a formular una denuncia en términos parecidos a la que ya hizo esta misma temporada cuando fue la Real Sociedad la que no vendió entradas a los seguidores del Betis para el partido que jugaron en el campo del equipo guipuzcoano.

"FACUA Sevilla ha denunciado al Real Betis Balompié ante el Área de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla por restringir exclusivamente a sus socios la venta de entradas para el partido contra la Real Sociedad el próximo 19 de mayo", señala el escrito, que añade que, así, "ninguna persona sin carnet del club verdiblanco podrá comprar una entrada al club para ver el encuentro en el interior del estadio Benito Villamarín".

"La medida ha sido adoptada por el club como reacción a la decisión adoptada por la Real Sociedad en el partido de ida de no vender entradas a personas residentes en Sevilla. Una práctica que también fue denunciada por FACUA, en ese caso ante el Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide) y el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos del Gobierno Vasco, sin que todavía haya recibido respuesta", recuerda el comunicado.

FACUA relata que la normativa especifica que en los supuestos de venta de abonos "cuando se trate de espectáculos organizados por ligas profesionales, clubes o sociedades anónimas deportivas", entre otros, el porcentaje de distribución para aficionados no abonados se determinará "en relación con las localidades no incluidas en abonos o con las no reservadas previamente a los socios".

Este colectivo de consumidores apunta que "el espíritu de la norma busca precisamente garantizar la posibilidad de adquisición de entradas a un público general, de lo que se deduce que la conducta realizada confronta absolutamente con lo que pretende de forma clara la normativa aplicable".

Por ello, la asociación insta al Ayuntamiento de Sevilla a que "investigue los hechos e incoe el correspondiente expediente sancionador al Real Betis Balompié por impedir la compra de entradas a quienes no sean socios del club".