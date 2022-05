Fekir sobre el Betis: "Aquí hay de todo para ser feliz"

Nabil Fekir es feliz en el Betis. Renovado hasta 2026, el francés se siente perfectamente adaptado al club verdiblanco y a Sevilla, donde recibe la confianza y el cariño de los béticos. Además, el crecimiento deportivo de la entidad también le ha permitido vivir grandes momentos como la celebración del título de la Copa del Rey.

"El estadio, la afición, el ambiente... Pocos clubes pueden presumir de tener eso. Es algo excepcional. Tuve la oportunidad de jugar en bastantes estadios y puedo decir que no es así en todos lados. Y está casi lleno en todos los partidos, no sólo ante el Barça o el Real Madrid. Conocía la reputación del club cuando llegué aquí, pero no esperaba eso. Aquí hay de todo para ser feliz", ha señalado Fekir en una amplia entrevista con la publicación francesa sofoot.com.

"Como soy exigente conmigo mismo, diremos que ha sido una buena temporada, la mejor desde que llegué aquí estadísticamente, pero podría haberlo hecho mejor", ha indicado el francés sobre su rendimiento. "Es el mejor gol de mi carrera. Después, algunos pueden decir "el portero esto" o "el portero aquello", pero hay que ponerla. Fue voluntario, vi al portero un poco adelantado porque quería adelantarse y me dije que lo iba a intentar. Funcionó para mí", añadió el francés sobre su tanto ante el Sevilla en la Copa del Rey.

Sobre su continuidad en el Betis, Fekir ha sido claro al expresar cómo se siente. "Cuando estás bien en algún lugar, ya sabes... Es complicado encontrar un lugar donde te sientas así, donde todos confíen en ti, donde a tu familia le guste... Son cosas importantes", ha indicado el atacante, que ha destacado también el apoyo de los béticos, quizá el mayor en su carrera: "Tanto, no sé. También pasé algunos años geniales en Lyon. La gente vive para el fútbol en Sevilla. Es su energía: si ganas, están bien; si pierdes, están tristes".

Sobre su importancia en el equipo, Fekir ha destacado el trabajo de Pellegrini. "Me da a mí y a los demás mucha libertad. Es consciente de que sabemos jugar al fútbol. Según el adversario, nos dirige un poco, pero siempre nos deja esta libertad. Tiene mucha experiencia, ya ha ganado títulos, y se nota. Hay jugadores que no tocan el balón cinco, seis o siete minutos y no les importa. Yo necesito la pelota. Me gusta eso. Por eso creo que este puesto me conviene", ha comentado el francés, que también ha lamentado la oportunidad perdida de disputar la Champions: "Hemos perdido partidos en casa, pienso contra el Atlético de Madrid, Elche o el Barça más recientemente, que nos han costado puntos. Eso es lo que hace la diferencia al final".