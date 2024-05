Fekir: "Veremos mi futuro con la directiva y ya se verá cuál es la mejor opción"

El futbolista del Betis Nabil Fakir ha analizado diferentes cuestiones sobre la derrota ante la Real Sociedad en declaraciones a DAZN.

Análisis del partido

"No sé si es la suerte u otra cosa. Creo que hemos encajado un gol muy rápido. Después hemos empujado, hemos tenido ocasiones claras, pero no hemos metido gol. Una pérdida de bola en el centro del campo y segundo gol encajado. Hemos hecho todo lo posible. Estamos tristes, queríamos ganar este último partido. Quisimos regalarle la victoria a la afición, pero no pudo ser".

Conference League

"Siempre queremos estar lo más arriba posible. Era el objetivo del principio de temporada, clasificarse para Europa. No puede ser para Europa Lague. Queda un partido y daremos lo máximo para intentar ganarlo".

Futuro

"No sé si será mi último partido. Pueden pasar muchas cosas. Me quedan dos años aquí, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Vamos a ver con la directiva y vamos a ver la mejor opción posible".