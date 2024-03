Félix Garreta: "Yo me veo sitio en el Betis, puedo ir allí y dar la talla"

Félix Garreta es uno de los activos más importantes que posee el Betis. El central de 19 años, que llegó a debutar con el primer equipo del conjunto verdiblanco la pasada temporada, salió en calidad de cedido a la SD Amorebieta en el mercado veraniego, una sabia decisión que ya está dando sus frutos. El rendimiento del zaguero está siendo magnífico y se ha hecho con un hueco en el once titular del equipo vizcaíno, lo que está ayudando considerablemente en su crecimiento personal y profesional.

En una entrevista concedida a Estadio Deportivo, Félix se ha referido a su rendimiento en la actual campaña, el seguimiento del Betis durante su estancia en Segunda División y su futuro, entre otros temas de relevancia. "Estoy muy contento de estar en el Amorebieta. He ido de menos a más. Al principio me costó adaptarme a todos los cambios que hubo, pero ahora estoy dando muy buen nivel y demostrando lo que soy. Tomé una buena decisión", admite el zaguero, quien piensa que es "bueno" haber jugado de central y lateral zurdo "porque creces en varias posiciones".

Garreta quiere hacerse un hueco en el Betis

En el mercado invernal, de hecho, Garreta reconoce en el citado medio que el Betis estudió la opción de repescarle ante las constantes bajas en la pareja de centrales, con Bartra gravemente lesionado y la marcha de Chadi Riad a la Copa África: "Sabíamos que esa posibilidad estaba ahí. El Betis preguntó por mí y mi situación, pero por cualquier cosa no se dio y aquí estamos".

"Mi objetivo es volver al Betis, hacer pretemporada con ellos y demostrar que me puedo hacer un hueco en el equipo. Después pasará lo que tenga que pasar, pero ese es mi objetivo", reconoce con especial confianza el joven defensor bético, quien alude a su buen rendimiento de cara al futuro en Heliópolis: "Yo me veo sitio en el Betis, veo que puedo ir allí y dar la talla".

Al central catalán no le tiembla el pulso al analizar sus virtudes y desgranar por qué podría ser parte de la plantilla bética: "Soy un perfil distinto. No me parezco a ninguno de los centrales que hay. Tengo mis cualidades y creo que son totalmente distintas. Una de mis virtudes es la salida de balón". En última instancia, Félix mostró su entusiasmo por conocer cuál será su próximo reto en el fútbol de élite: "Tengo ganas de que llegue el verano para saber qué será de mi futuro para poder centrarme en él".