La Fiorentina despide a Joaquín recordando su mítico gol a la Juventus

El Fiorentina se unió a los reconocimientos de la carrera deportiva del español Joaquín Sánchez, que anunció este miércoles su retirada a final de temporada a sus 41 años, recordando un gol histórico que marcó al Juventus en 2013.

La 'Fiore', equipo en el que Joaquín militó durante dos campañas, siempre le recordará como 'Il Torero', como ese jugador que se ganó el cariño de la afición 'viola' con un gol clave en el mejor escenario posible: en el estadio Artemio Franchi de Florencia para dar la victoria ante la 'Juve', su mayor rival.

"Gracias por todo y mucha suerte en tu próxima aventura", expresó el Fiorentina en sus redes sociales.

Un mensaje que acompañó con un video de aquel recordado tanto que rubricó el 20 de octubre de 2013 en el que batió al meta italiano Gianluigi Buffon y que colocó el 3-2 en el marcador a falta de 12 minutos en un partido que acabó finalmente 4-2.

Grazie per tutto e in bocca al lupo per la tua prossima avventura, @joaquinarte 💜👏#ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina pic.twitter.com/V9qjGDdMjo