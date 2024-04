Fornals: "Si no revertimos la situación, lo que haya pasado en la final de Copa da igual"

El futbolista del Betis Pablo Fornals ha ofrecido una interesante entrevista en Radio Marca Sevilla, donde ha analizado diferentes temas de la actualidad verdiblanca.

La séptima plaza

"No vi la final, nos da un poquito más de aire y de oportunidad. Es verdad que tenemos ahora esa opción, pero si no revertimos la situación y se ganan puntos. Da igual lo que haya pasado en esa final de Copa. Tiene que ser cosa nuestra y trabajo nuestro".

El Valencia

"Lleva unos años duros, pero yo creo que cuando hablas del Valencia todos recordamos a un Valencia que siempre pelea por estar en Europa o lo intenta. Obviamente su situación es muy diferente a la de años atrás, pero también bendita suerte a la cantidad de chicos que les están dando la oportunidad y que están rindiendo a ese nivel por la economía del club y por la economía del fútbol español también".

La sexta plaza

"Al final cada partido es diferente y lo que digo, nosotros tenemos que jugar todos los partidos e intentar ganarlos. La Real Sociedad no creo que de aquí a final de temporada sea un paseo para ellos debido a los rivales que tienen. También tendrá que esforzarse".

Cuatro derrotas seguidas

"Los números y las derrotas son las que son, pero yo creo que dentro de esos cuatro partidos ha habido muy buenos momentos, muy buenos partidos, merecimiento de algo más en varios de ellos. Y al final, bueno, la gente os quedáis o se queda, con el que son cuatro partidos. Entonces, analizándolos, viendo lo que hay que mejorar, viendo lo que hay que seguir haciendo bien y pues eso, con ganas de poder revertirlo el viernes".

Pellegrini

"Yo he coincidido con él seis meses. Aquí lleva cuatro años, si no me equivoco, cuatro y medio. Tampoco estábamos tan mal cuando él se fue. Al final, en esto del fútbol hay muy poca memoria. Todo el mundo quiere ganar. Obviamente, aficionados, dirigentes y el club quieren lo mejor para su equipo. Lo que ellos creen que es lo mejor para su equipo y decidieron en ese momento destituirlo sin que fuera una situación crítica porque no estábamos ni en descenso. Aquí, obviamente, llevamos cuatro partidos sin ganar, pero creo que no es una situación ni mucho menos crítica".