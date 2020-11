Casi monotemática ha sido la rueda de prensa de Gaizka Garitano, entrenador del Athletic, El pobre inicio de temporada ha puesto en el alambre la continuidad del técnico, que ha tenido que responder una y otra vez a esa pregunta sobre si cree que se la juega mañana contra el Betis. "No pienso en mi puesto", ha indicado Garitano, que ha centrado su discurso en asegurar que se siente con fuerzas para enderezar el rumbo y que confía en mejorar esas facetas que ha impedido que el Athletic sume más victorias. "No", ha sido la contundente respuesta cuando lo han cuestionado sobre si alguien del club le había dado un ultimátum antes del partido de mañana.

"No pienso en mi puesto. Los entrenadores tenemos momentos en que nos los jugamos, llevamos dos años aquí, no será si es mañana o un poco más tarde. Mañana iremos con la misma ilusión que fuimos hace dos años a Huesca, estamos con las mismas fuerzas o más, tenemos la mayor ilusión del mundo. No hemos empezado la temporada como nos hubiera gustado, pero el equipo está vivo y en la mayoría de los partidos hemos sido mejores que los rivales, Esperamos tener más fortuna y acierto y poder ganar mañana al Betis", ha indicado Garitano, que cree que sigue siendo el mismo: ""He seguido una línea en estos dos años, cuando hemos perdido hemos seguido trabajando, cuando nos han salido bien las cosas, llegando a la final de Copa o hace dos años con una racha casi de Champions hemos seguido en una línea. Cuando ahora no están tan bien, nos hacemos cargo y sólo esperamos ganar. Le doy las gracias a todos por los ánimos, en el trabajo diario estamos a tope con los jugadores y tratando de sumar más victorias que ahora".

Ha continuado el técnico del Athletic defendiendo su labor, ante esos rumores que apuntan a una destitución si cae ante el Betis. "Doy la misma respuesta, intentamos ganar, de lo demás no puedo decir nada, sigo trabajando con la misma ilusión que cuando cogimos a un equipo muerto y hundido, y ahora tenemos un equipo competitivo. Sabemos que tenemos que enderezar un poco las cosas y ganar más de continuo, pero no es fácil. Mañana tenemos un buen rival enfrente. Hay muchos factores en el futbol que influyen, trataremos de hacer un buen partido y ganar una tercera vez seguida en San Mamés, aunque no tengamos la ayuda del público", ha asegurado Garitano, que ha tenido numerosas conversaciones durante estas dos semanas sin fútbol: "Tenemos relación con el presi y Rafa (Alkorta), hablamos todos los días. Somos gente de fútbol, sabemos lo que hay, los momentos buenos y malos. En un club tan grande siempre los vas a tener, por la exigencia que hay. Las tomamos como normal, son las cosas del fútbol, no es nueva para gente que llevamos tiempo. Estamos juntos, ilusionados con esta temporada y trataremos de ganar al Betis y ponernos con 12 puntos, los mismos que el Betis que tiene un partido más que nosotros".

Sobre la parte deportiva, Garitano también ha analizado su equipo y la situación por la que está atravesando. "Lo más difícil es el trámite, el orden del equipo, la presión, la estructura sin balón, cómo está equilibrado. Luego es difícil en ese último tercio del campo, ahí entra la precisión de los jugadores, o atrás que no hemos tenido suerte, nos han tirado y han hecho gol. Lo más difícil de corregir es todo lo demás. Pero lo más importante son las áreas, son las que marcan un partido, ahí tenemos que mejorar. Que los rivales con tan poco no les valga para ganar el partido", ha asegurado el técnico, que le ha dado vueltas a posibles cambios: "Cuando no ganas de seguido siempre piensas en cambiar de esquema, estamos con 4-2-3-1, los segundos tiempos con dos delanteros... Que entre gente diferente, siempre pensamos en cómo podemos mejorar. Pero esos cambios drásticos de esquema se hacen cuando no hay una buena estructura, no creo que sea nuestro caso".